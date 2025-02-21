iPhone 16e bugün Türkiye’de ön siparişe açıldı: İşte fiyatı

iPhone 16e bugün Türkiye'de ön siparişe açıldı.

Apple'ın yeni giriş seviyesi cihazı nihayet ülkemizde tüketicilerle buluştu.

Cihaz şu anda 47 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulmuş durumda.

Yeni giriş seviyesi iPhone 16e modeli bugün Türkiye’de ön siparişe açıldı. Apple tarafından bu hafta sürpriz bir şekilde sessiz sedasız duyurulan cihaz, Special Edition (SE) serisini ortadan kaldırdı. iPhone SE 3’ün halefi olan model, üst düzey özellikleriyle seride yeni bir dönüm noktasına işaret etti.

Şu anda Apple’ın en uygun fiyatlı telefonu olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran iPhone 16e artık nihayet tüketiciler tarafından sipariş edilebilir. Cihazı şimdilik Apple resmi internet sitesi üzerinden elde etmek mümkünken, çok yakında cihazın perakende satış mağazalarına da gelmesi bekleniyor.

iPhone 16e fiyatı ne kadar?

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için iddialı seçeneklerden biri olan iPhone 16e gelişmiş donanımı, şık tasarımı ve Apple Intelligence yapay zeka desteği gibi işlevsel unsurlarıyla adından söz ettirmeyi başardı. Cihaz şu anda 47 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla tüketicilere hitap ediyor. Elbette ki bu rakamlar cihazın yalnızca 128 GB’lık sürümünü içeriyor.

iPhone 16e’nin 256 GB dahili depolama alanına sahip olan versiyonu 52 bin 999 TL fiyat etiketi ile listeleniyor. Son olarak en gelişmiş seçenek olan 512 GB’lık sürüm, 62 bin 999 TL‘den tüketicilerle buluşuyor.

Bugün Türkiye’de ön siparişe açılan iPhone 16e modelinin 28 Şubat tarihinden itibaren resmi olarak satılmaya ve siparişlerin tüketicilerle buluşmaya başlayacağı belirtiliyor.

iPhone 16e teknik özellikleri

Boyutlar: 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm Ağırlık: 167 gram

167 gram Ekran: 2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran

2532 x 1170 piksel çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı, 1200 nit tepe parlaklık ve ikinci nesil Seramik Kalkan, HDR10+ ve Dolby Vision özellikli 6,1 inç Super Retina XDR OLED ekran İşlemci: Apple A18 (4 Çekirdekli GPU)

Apple A18 (4 Çekirdekli GPU) RAM ve depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı

128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama alanı Arka kamera: f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera

f/1.6 diyafram açıklığı ve OIS’li tek 48MP arka kamera Selfie kamerası: f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera

f/1.9 diyafram açıklığına sahip 12 MP ön kamera Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC

5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC Pil: 26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj

26 saate kadar video oynatmaya olanak tanıyan pil, 7,5 W kablosuz şarj İşletim sistemi: iOS 18

iOS 18 Renk seçenekleri: Siyah ve beyaz

Siyah ve beyaz Diğer özellikler: Face ID, aksiyon tuşu, uydu iletişimi (bölgeye bağlı) ve suya ve toza karşı IP68 sertifikası

Son olarak iPhone 16e ile ilgili mini inceleme içeriğimize de göz atabilirsiniz. Cihazla ilgili ilk değerlendirmelerimize, ilgili bağlantıya tıklayarak göz atabilirsiniz.