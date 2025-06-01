iPhone 16, 2025’in ilk çeyreğinde satış rekoru kırdı

Counterpoint Research, 2025'in ilk çeyreğinde global çapta en çok satan telefonları duyurdu.

Listenin ilk sırasına yerleşen isim, geçen yılın sonlarında duyurulan iPhone 16 modeli oldu.

Apple listeye 5 farklı akıllı telefon modeli ile giriş yaptı.

Counterpoint Research, resmi web sitesinde 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon modelinin sıralamasını yayınladı. Paylaşılan sıralamada, Amerikan şirketi Apple’ın listenin zirvesinde yer alması pek kimseyi şaşırtmadı.

Apple tarafından geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sunulan amiral gemisi akıllı telefon modeli, yılın ilk çeyreğine adeta damgasını vurdu. Performans canavarı özelliklere ev sahipliği yapan iPhone 16, rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

2025’in ilk çeyreğinde en çok satan 10 telefon belli oldu

Counterpoint Research’ün yaptığı araştırmaya göre 2025’in ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu iPhone 16 oldu. Temel iPhone modeli iki yıl aradan sonra satışlarda yeniden birinci sıraya oturdu.

Apple da en çok satan ilk 10 model arasındaki güçlü konumunu korudu. Beş cihazıyla listeye beşinci kez girmeyi başardı. Açıklanan tabloya aşağıdan detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

iPhone 16 özellikle de Japonya ve Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde başarılı oldu. Üst seviye iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri ise ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

Dördüncü sırayı ise bir önceki nesil Apple’ın temel modeli iPhone 15 aldı. Sıralamanın son sırasında ise Apple iPhone 16 Plus modeli yer alıyor. Yeni iPhone 16e modeli Mart ayında iyi bir performans gösterse de henüz genel sıralamaya girmeyi başaramadı.

Samsung da satışlarda beklentileri karşıladı

Samsung da sıralamada dört modelle, geçen yıla göre bir model eksikle başarıyı kutluyor. En pahalı amiral gemisid Galaxy S25 Ultra ise yedinci sırada yer aldı. Galaxy S24 Ultra’nın selefi geçen yıl beşinci sıradaydı.

Ancak Galaxy S25 serisi hala Samsung’un satışlarının dörtte birini oluşturuyor. Bunda Google Gemini entegrasyonuna sahip yapay zeka özelliklerinin de rolünün de büyük olduğu konuşuluyor.

Ancak Samsung’un en çok satan modeli, bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A16 5G oldu. Bir diğer düşük maliyetli model olan Galaxy A06 da büyüme göstererek altıncı sıraya yerleşti.

Orta seviye akıllı telefon Galaxy A55 5G ise sondan dokuzuncu sırada yer aldı. Apple ve Samsung dışında ilk 10’a giren tek marka, sekizinci sırada Redmi 14C 4G akıllı telefonuyla Çinli teknoloji firması Xiaomi oldu.