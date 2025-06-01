Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Mobil Teknoloji

    iPhone 16, 2025’in ilk çeyreğinde satış rekoru kırdı

    Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone 16, 2025 yılının ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefon modeli oldu.
    iPhone 16
    • Counterpoint Research, 2025'in ilk çeyreğinde global çapta en çok satan telefonları duyurdu.
    • Listenin ilk sırasına yerleşen isim, geçen yılın sonlarında duyurulan iPhone 16 modeli oldu.
    • Apple listeye 5 farklı akıllı telefon modeli ile giriş yaptı.

    Counterpoint Research, resmi web sitesinde 2025 yılının ilk çeyreğinde en çok satan 10 akıllı telefon modelinin sıralamasını yayınladı. Paylaşılan sıralamada, Amerikan şirketi Apple’ın listenin zirvesinde yer alması pek kimseyi şaşırtmadı.

    Apple tarafından geçen yılın son çeyreğinde piyasaya sunulan amiral gemisi akıllı telefon modeli, yılın ilk çeyreğine adeta damgasını vurdu. Performans canavarı özelliklere ev sahipliği yapan iPhone 16, rakiplerinin önüne geçmeyi başardı.

    2025’in ilk çeyreğinde en çok satan 10 telefon belli oldu

    Counterpoint Research’ün yaptığı araştırmaya göre 2025’in ilk çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu iPhone 16 oldu. Temel iPhone modeli iki yıl aradan sonra satışlarda yeniden birinci sıraya oturdu.

    Apple da en çok satan ilk 10 model arasındaki güçlü konumunu korudu. Beş cihazıyla listeye beşinci kez girmeyi başardı. Açıklanan tabloya aşağıdan detaylı bir şekilde göz atabilirsiniz:

    2025'in ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar
    2025’in ilk çeyreğinde en çok satan telefonlar | Kaynak: Counterpoint Research

    iPhone 16 özellikle de Japonya ve Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinde başarılı oldu. Üst seviye iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri ise ikinci ve üçüncü sırayı aldı.

    Dördüncü sırayı ise bir önceki nesil Apple’ın temel modeli iPhone 15 aldı. Sıralamanın son sırasında ise Apple iPhone 16 Plus modeli yer alıyor. Yeni iPhone 16e modeli Mart ayında iyi bir performans gösterse de henüz genel sıralamaya girmeyi başaramadı.

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Steve Jobs’un kemikleri sızlıyor: iPhone 16e hayal kırıklığı mı?

    Samsung da satışlarda beklentileri karşıladı

    Samsung da sıralamada dört modelle, geçen yıla göre bir model eksikle başarıyı kutluyor. En pahalı amiral gemisid Galaxy S25 Ultra ise yedinci sırada yer aldı. Galaxy S24 Ultra’nın selefi geçen yıl beşinci sıradaydı.

    Ancak Galaxy S25 serisi hala Samsung’un satışlarının dörtte birini oluşturuyor. Bunda Google Gemini entegrasyonuna sahip yapay zeka özelliklerinin de rolünün de büyük olduğu konuşuluyor.

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Samsung Galaxy S25 Ultra vs iPhone 16 Pro Max: En iyi telefon hangisi?

    Ancak Samsung’un en çok satan modeli, bütçe dostu akıllı telefonu Galaxy A16 5G oldu. Bir diğer düşük maliyetli model olan Galaxy A06 da büyüme göstererek altıncı sıraya yerleşti.

    Orta seviye akıllı telefon Galaxy A55 5G ise sondan dokuzuncu sırada yer aldı. Apple ve Samsung dışında ilk 10’a giren tek marka, sekizinci sırada Redmi 14C 4G akıllı telefonuyla Çinli teknoloji firması Xiaomi oldu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.