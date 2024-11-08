Uygun fiyatlı Redmi 14C, Türkiye’de satışa çıktı! İşte fiyatı

Geçtiğimiz aylarda Çin’de piyasaya duyurulan uygun fiyatlı Redmi 14C nihayet Türkiye pazarına giriş yaptı. Bütçe dostu akıllı telefon modeli modern ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekerken, aynı zamanda fiyat-performans odaklı donanımıyla da artı puan toplamayı başarıyor.

Giriş seviyesi pazara hitap eden yeni uygun fiyatlı telefon modeli, günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayacak donanımı ve performansıyla öne çıkıyor. Yeni bir akıllı telefon satın almak isteyen ve yüksek maliyetlerden kaçınan tüketiciler için avantajlı bir konuma sahip olan bu cihaz, raflarda ideal bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Peki ya Redmi 14C’nin Türkiye fiyatı ne kadar? İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Redmi 14C Türkiye fiyatı belli oldu

Redmi’nin temel ihtiyaçları karşılamaya yönelik yeni telefonu şık ve zarif tasarımı ile nihayet Türkiye’de raflara geldi. Mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile raflarda boy göstermeye başlayan telefon, 6 GB + 128 GB ve 8 GB + 256 GB olmak üzere iki ayrı konfigürasyonla listeleniyor.

Uygun fiyatlı Redmi 14C modelinin Türkiye fiyatı 8 bin 599 TL’den başlayan fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip seçeneği ise 9 bin 599 TL’den listeleniyor. Bununla birlikte Xiaomi’nin resmi sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketicilere 400 TL indirim kuponu da sağlanıyor.

Redmi’nin bütçe dostu telefonu 6,88 inç ekrana, 120 Hz yenileme hızına ve HD+ çözünürlüğe sahip giriş seviyesi bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Giriş seviyesi model, arka planda daha fazla uygulamanın açık kalmasını sağlamak için sanal bellek desteğiyle 6 GB veya 8 GB’a kadar RAM ile eşleştirilebilen MediaTek Helio G81-Ultra işlemcisiyle çalışıyor.

50 megapiksel ana kamera ve portre modu için ikincil sensöre sahip olan cihaz, ön tarafta ise 13 MP’lik bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor. Parmak izi sensörü güç düğmesinin bulunduğu tarafa yerleştirilmiş olarak geliyor.

USB-C üzerinden 18W şarj desteğine sahip olan telefon, 5.160 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor. Ayrıca cihazda Wi-Fi, Çift SIM 4G, Bluetooth 5.4, NFC, FM radyo ve kablolu kulaklıklar için P2 girişi yer alıyor.

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Redmi 14C teknik özellikleri

Ekran: HD+ çözünürlüklü (720 x 1640 piksel), 120 Hz yenileme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,88 inç IPS LCD ekran

HD+ çözünürlüklü (720 x 1640 piksel), 120 Hz yenileme hızına ve 600 nit maksimum parlaklığa sahip 6,88 inç IPS LCD ekran İşlemci: MediaTek Helio G81-Ultra

MediaTek Helio G81-Ultra RAM kapasitesi: 4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM

4 GB, 6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 ve 256 GB dahili depolama / microSD girişi ile genişletilebilir hafıza desteği

128 ve 256 GB dahili depolama / microSD girişi ile genişletilebilir hafıza desteği Arka kamera: f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve bir derinlik sensörü

f/1,8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana kamera ve bir derinlik sensörü Selfie kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera

f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP ön kamera Batarya kapasitesi: 18 watt şarjlı 5.160 mAh pil

18 watt şarjlı 5.160 mAh pil Diğer özellikler: P2 kulaklık bağlantı noktası aracılığıyla 4G, Bluetooth 5.4, Çift Bantlı Wi-Fi, NFC ve FM radyo

Peki ya siz Redmi 14C’nin Türkiye fiyatı ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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