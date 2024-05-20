iPad Pro M4 parçalarına ayrıldı! Sonuçlar hayal kırıklığına uğrattı

Apple’ın yeni nesil M4 çipinden güç alan iPad Pro modeli etkileyici tasarımı ve performans canavarı teknik özellikleri ile kısa sürede adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Türkiye de dahil olmak üzere dünya genelinde büyük bir ilgi toplayan M4 iPad Pro, iFixit tarafından sökme testine tabi tutuldu. Bu sayede cihazın tamir detaylarına ilişkin önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı.

Şirketin yüksek performanslı yeni tablet modeli, sökme testinde genel anlamda kullanıcıları hayal kırıklığına uğrattı. Cihaz her ne kadar selefine kıyasla değiştirilmesi daha kolay olan bir pile sahip olsa da donanımda yer alan diğer parçaların onarımları daha karmaşık bulundu. Tamir ile ilgili cihazın kullanıcılara bazı zorluklar çıkaracağı anlaşıldı. İşte detaylar…

iPad Pro (2024) pil değişimi konusunda sorunsuz bir süreç vadediyor

M4 çipli iPad Pro modeli pil değişimi konusunda kullanıcılara oldukça pratik bir süreç vaat ediyor. iFixit’ten Shahram Mokhtari’nin aktardığı bilgilere göre Apple, iPad Pro serisi tablet ailesinde ilk kez ekranı çıkardıktan hemen sonra pili çıkarmanıza imkan sağlıyor. Her ne kadar burada çok sayıda vida yer alsa da kasadaki pil kurulumu, serinin önceki modellerine göre daha yüksek bir zaman tasarrufu sağlamayı vaat ediyor.

Gerçekleştirilen sökme testinde, pil değişimi sürecinin onarılabilirlik konusunda önemli bir avantaj sağladığı ifade ediliyor. Pil değiştirmek için tabletin tüm ana bileşenlerini sökmek zorunda kalmadan, oldukça pratik bir şekilde bu süreci tamamlamanız mümkün oluyor. Serideki diğer modellere göre bu konuda ciddi bir iyileştirme sağlanıyor.

Yeni iPad Pro onarılabilirlik konusunda sınıfta kalıyor

Pil değişimi konusunda gayet pratik bir deneyim sağlayan M4 çipli iPad Pro modeli, ne yazık ki diğer bileşenlerin tamirinde kullanıcılara epey zorluk çıkaracak gibi görünüyor. Vidalar için yeterli yer olmadığından dolayı ek karttan hoparlörlere kadar birçok parçanın birbirine yapışık halde donatıldığı ifade ediliyor.

Yeni iPad Pro modeli son derece ince yapısıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Fakat ne yazık ki bu incelik, cihazın kasasında bazı negatif durumlar yaratıyor. Şirketin bu stratejisi, dahili bileşenlerin çoğunun birbirine yapıştırılması sayesinde mümkün kılınıyor. Dolayısıyla bu da cihazın onarılabilirlik seviyesini düşürerek bazı parçaların tamir işlemi esnasında hasar görmesine yol açabiliyor.

M4 iPad Pro sökme testini aşağıdan da izleyebilirsiniz: