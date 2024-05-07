Yeni nesil iPad Air ve iPad Pro’nun Türkiye fiyatları belli oldu

Apple’ın bugün gerçekleştirdiği Let Loose etkinliği, şirketin yeni nesil tablet cihazlarının duyurulmasına ev sahipliği yaptı. Uzun süredir heyecanla beklenen yeni iPad Air ve iPad Pro modelleri resmen tanıtıldı. Son derece şık tasarım ve güçlü özelliklere sahip olan cihazlar bugün itibariyle ön satışa çıktı.

Tüm dünyada ön siparişe açılan yeni iPad modelleri Türkiye pazarında da satışa sunuldu. Şu anda ülkemizden yeni nesil iPad’ler için ön sipariş vermek mümkünken, teslimat için ise ne yazık ki bir süre daha beklememiz gerekecek. İşte detaylar…

iPad Air 6 Türkiye fiyatı

Apple’ın orta segment tablet modeli Apple Air 6, 11 ve 13 inç boyut seçenekleriyle Türkiye’de siparişe açıldı. Uzay grisi, mavi, mor ve yıldız ışığı renk opsiyonlarıyla listelenen ürün, şu anda Apple’ın resmi internet sitesinde 25 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu rakamlar 11 inçlik sürüm için geçerli olurken, 13 inç versiyonu ise 34 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Depolama seçeneklerine göre cihazın fiyatları şu şekilde listeleniyor:

11 inç iPad Air 128 GB: 25 bin 999 TL

25 bin 999 TL 11 inç iPad Air 256 GB: 29 bin 999 TL

29 bin 999 TL 11 inç iPad Air 512 GB: 37 bin 999 TL

37 bin 999 TL 11 inç iPad Air 1 TB: 45 bin 999 TL

45 bin 999 TL 13 inç iPad Air 128 GB: 34 bin 999 TL

34 bin 999 TL 13 inç iPad Air 256 GB: 38 bin 999 TL

38 bin 999 TL 13 inç iPad Air 512 GB: 46 bin 999 TL

46 bin 999 TL 13 inç iPad Air 1 TB: 54 bin 999 TL

Not: Yukarıdaki rakamlar yalnızca Wi-Fi sürümü için geçerlidir. Wi-Fi + Cellular versiyonu ise 32 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla satılmaktadır.

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iPad Pro Türkiye fiyatı

Gümüş ve uzay siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkan iPad Pro, Apple’ın resmi sitesinde 11 inçlik sürümüyle 45 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın 13 inç ekranlı versiyonu ise 59 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Depolama seçeneklerine göre cihazlar şu fiyatlardan alıcılara hitap ediyor:

11 inç iPad Pro 256 GB: 45 bin 999 TL

45 bin 999 TL 11 inç iPad Pro 512 GB: 53 bin 999 TL

53 bin 999 TL 11 inç iPad Pro 1 TB: 71 bin 499 TL

71 bin 499 TL 11 inç iPad Pro 2 TB: 88 bin 999 TL

88 bin 999 TL 13 inç iPad Pro 256 GB: 59 bin 999 TL

59 bin 999 TL 13 inç iPad Pro 512 GB: 67 bin 999 TL

67 bin 999 TL 13 inç iPad Pro 1 TB: 85 bin 499 TL

85 bin 499 TL 13 inç iPad Pro 2 TB: 102 bin 999 TL

Not: Yukarıdaki rakamlar yalnızca Wi-Fi sürümü için geçerlidir. Wi-Fi + Cellular versiyonu ise 53 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılmaktadır.

Şu anda her iki cihaz için de ön siparişler açılırken, teslimat tarihinin ise 15 Mayıs olacağı belirtiliyor.

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Peki ya siz yeni nesil iPad cihazlarının Türkiye fiyatları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.