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    Yeni nesil iPad Air ve iPad Pro’nun Türkiye fiyatları belli oldu

    Yeni nesil iPad Air ve iPad Pro modelleri tanıtıldı. Cihazların Türkiye fiyatları ve teslimat tarihleri duyuruldu.
    yeni nesil iPad Türkiye fiyatları
    Görsel: Apple

    Apple’ın bugün gerçekleştirdiği Let Loose etkinliği, şirketin yeni nesil tablet cihazlarının duyurulmasına ev sahipliği yaptı. Uzun süredir heyecanla beklenen yeni iPad Air ve iPad Pro modelleri resmen tanıtıldı. Son derece şık tasarım ve güçlü özelliklere sahip olan cihazlar bugün itibariyle ön satışa çıktı.

    Tüm dünyada ön siparişe açılan yeni iPad modelleri Türkiye pazarında da satışa sunuldu. Şu anda ülkemizden yeni nesil iPad’ler için ön sipariş vermek mümkünken, teslimat için ise ne yazık ki bir süre daha beklememiz gerekecek. İşte detaylar…

    iPad Air 6 Türkiye fiyatı

    Apple’ın orta segment tablet modeli Apple Air 6, 11 ve 13 inç boyut seçenekleriyle Türkiye’de siparişe açıldı. Uzay grisi, mavi, mor ve yıldız ışığı renk opsiyonlarıyla listelenen ürün, şu anda Apple’ın resmi internet sitesinde 25 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Bu rakamlar 11 inçlik sürüm için geçerli olurken, 13 inç versiyonu ise 34 bin 999 TL karşılığında satılıyor. Depolama seçeneklerine göre cihazın fiyatları şu şekilde listeleniyor:

    • 11 inç iPad Air 128 GB: 25 bin 999 TL
    • 11 inç iPad Air 256 GB: 29 bin 999 TL
    • 11 inç iPad Air 512 GB: 37 bin 999 TL
    • 11 inç iPad Air 1 TB: 45 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Air 128 GB: 34 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Air 256 GB: 38 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Air 512 GB: 46 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Air 1 TB: 54 bin 999 TL
    iPad Air 6 Türkiye fiyatı
    Görsel: Apple

    Not: Yukarıdaki rakamlar yalnızca Wi-Fi sürümü için geçerlidir. Wi-Fi + Cellular versiyonu ise 32 bin 499 TL başlangıç fiyatıyla satılmaktadır.

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    iPad Pro Türkiye fiyatı

    Gümüş ve uzay siyahı renk seçenekleriyle satışa çıkan iPad Pro, Apple’ın resmi sitesinde 11 inçlik sürümüyle 45 bin 999 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor. Cihazın 13 inç ekranlı versiyonu ise 59 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Depolama seçeneklerine göre cihazlar şu fiyatlardan alıcılara hitap ediyor:

    • 11 inç iPad Pro 256 GB: 45 bin 999 TL
    • 11 inç iPad Pro 512 GB: 53 bin 999 TL
    • 11 inç iPad Pro 1 TB: 71 bin 499 TL
    • 11 inç iPad Pro 2 TB: 88 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Pro 256 GB: 59 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Pro 512 GB: 67 bin 999 TL
    • 13 inç iPad Pro 1 TB: 85 bin 499 TL
    • 13 inç iPad Pro 2 TB: 102 bin 999 TL
    Yeni iPad Pro Türkiye fiyatı
    Görsel: Apple

    Not: Yukarıdaki rakamlar yalnızca Wi-Fi sürümü için geçerlidir. Wi-Fi + Cellular versiyonu ise 53 bin 999 TL başlangıç fiyatıyla satılmaktadır.

    Şu anda her iki cihaz için de ön siparişler açılırken, teslimat tarihinin ise 15 Mayıs olacağı belirtiliyor.

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    Peki ya siz yeni nesil iPad cihazlarının Türkiye fiyatları ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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