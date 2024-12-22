iOS 19 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı

WWDC 25'te resmi olarak duyurulacak iOS 19 ile ilgili ilk detaylar geldi.

Merakla beklenen iOS 19 güncellemesini alacak iPhone'lar ortaya çıktı.

Eski birçok iPhone modelinin de güncellemeye sahip olacağı açıklandı.

Teknoloji devi Apple, 2025 yılının Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 25 etkinliğinde merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 19 ile karşımıza çıkacak. Heyecan uyandıran yeni güncelleme ile ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı. iOS 19 alacak iPhone modelleri belli oldu. Erken bilgilere göre yazılım, birçok eski iPhone’u destekleyecek.

Her yıl milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından adeta dört gözle beklenen yeni işletim sistemi güncellemeleri; iOS’a yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve aynı zamanda kullanıcı deneyimini daha ileri bir noktaya ulaştıran çeşitli dokunuşlarda bulunuyor. iOS 19 da benzer bir şekilde iPhone’lara önemli yenilikler sunacak. Peki ya hangi iPhone’lar yeni iOS güncellemesini destekleyecek? İşte detaylar…

iOS 19 güncellemesi alacak iPhone modelleri

Fransa merkezli teknoloji sitesi iPhoneSoft tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu. Açıklanan listenin henüz Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatarak başlayalım.

Paylaşılan detaylara göre iOS 18 işletim sistemini destekleyen tüm iPhone modelleri iOS 19 yazılımını da alma şansına sahip olacak. Listedeki tüm modellerin yeni güncellemeye uyumlu olacağı söylense de ne yazık ki eski bazı modellerin, yazılımın sunacağı tüm yeni özellikleri çalıştırma yeteneğine sahip olmayabileceğinin altı çiziliyor.

Örneğin şirket, iOS 18’de gelen Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle sınırlı tutmuştu. Muhtemelen iPhone 15 ve daha eski cihazlar, bazı işlevsel ve ilgi çekici fonksiyonlara ulaşamayacak gibi görünüyor.

Açıklanan rapora göre iOS 19 güncellemesi alacak iPhone modelleri şunlar olacak:

iPhone Xs iPhone Xs Max iPhone Xr iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone SE (2020) iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 13 mini iPhone 13 iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max iPhone SE (2022) iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 15 Plus iPhone 15 Pro iPhone 15 Pro Max iPhone 16 iPhone 16 Plus iPhone 16 Pro iPhone 16 Pro Max iPhone 17 iPhone 17 Plus iPhone 17 Pro iPhone 17 Pro Max iPhone 17 Air

iPadOS 19 alacak iPad modelleri

7 yıldan daha eski tablet modellerine de yeni güncelleme sunmaya devam eden Apple, son olarak iPad 5 için iPadOS 18 yazılımını sunmuştu. Fakat ne yazık ki iPadOS 19 ile birlikte bazı iPad’ler yeni güncellemeye sahip olamayacak.

iPadOS 19 işletim sistemi için A12 çipi gerekli olacak. Dolayısıyla maalesef ki 2019’da piyasaya çıkan iPad (7. nesil) son güncellemeden faydalanamayacak. Güncellemeye ulaşacak cihazlar şunlar olacak: