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    Haberler Teknoloji

    iOS 19 alacak iPhone modelleri ortaya çıktı

    iOS 19 işletim sistemi güncellemesi alacak iPhone modelleri erkenden ortaya çıktı. Eski iPhone'lar için müjde verildi.
    iOS 19 alacak iPhone modelleri
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    • WWDC 25'te resmi olarak duyurulacak iOS 19 ile ilgili ilk detaylar geldi.
    • Merakla beklenen iOS 19 güncellemesini alacak iPhone'lar ortaya çıktı.
    • Eski birçok iPhone modelinin de güncellemeye sahip olacağı açıklandı.

    Teknoloji devi Apple, 2025 yılının Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 25 etkinliğinde merakla beklenen yeni mobil işletim sistemi iOS 19 ile karşımıza çıkacak. Heyecan uyandıran yeni güncelleme ile ilgili ilk sızıntılar ortaya çıktı. iOS 19 alacak iPhone modelleri belli oldu. Erken bilgilere göre yazılım, birçok eski iPhone’u destekleyecek.

    Her yıl milyonlarca iPhone kullanıcısı tarafından adeta dört gözle beklenen yeni işletim sistemi güncellemeleri; iOS’a yeni özellikler, performans iyileştirmeleri ve aynı zamanda kullanıcı deneyimini daha ileri bir noktaya ulaştıran çeşitli dokunuşlarda bulunuyor. iOS 19 da benzer bir şekilde iPhone’lara önemli yenilikler sunacak. Peki ya hangi iPhone’lar yeni iOS güncellemesini destekleyecek? İşte detaylar…

    iOS 19 güncellemesi alacak iPhone modelleri

    Fransa merkezli teknoloji sitesi iPhoneSoft tarafından aktarılan bilgilere göre merakla beklenen yeni iOS 19 güncellemesini alacak iPhone modelleri belli oldu. Açıklanan listenin henüz Apple tarafından resmi olarak doğrulanmadığını hatırlatarak başlayalım.

    Paylaşılan detaylara göre iOS 18 işletim sistemini destekleyen tüm iPhone modelleri iOS 19 yazılımını da alma şansına sahip olacak. Listedeki tüm modellerin yeni güncellemeye uyumlu olacağı söylense de ne yazık ki eski bazı modellerin, yazılımın sunacağı tüm yeni özellikleri çalıştırma yeteneğine sahip olmayabileceğinin altı çiziliyor.

    iPhone 16 Pro Max
    Görsel: Apple

    Örneğin şirket, iOS 18’de gelen Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini iPhone 15 Pro ve iPhone 16 serisiyle sınırlı tutmuştu. Muhtemelen iPhone 15 ve daha eski cihazlar, bazı işlevsel ve ilgi çekici fonksiyonlara ulaşamayacak gibi görünüyor.

    Açıklanan rapora göre iOS 19 güncellemesi alacak iPhone modelleri şunlar olacak:

    1. iPhone Xs
    2. iPhone Xs Max
    3. iPhone Xr
    4. iPhone 11
    5. iPhone 11 Pro
    6. iPhone 11 Pro Max
    7. iPhone SE (2020)
    8. iPhone 12 mini
    9. iPhone 12
    10. iPhone 12 Pro
    11. iPhone 12 Pro Max
    12. iPhone 13 mini
    13. iPhone 13
    14. iPhone 13 Pro
    15. iPhone 13 Pro Max
    16. iPhone SE (2022)
    17. iPhone 14
    18. iPhone 14 Plus
    19. iPhone 14 Pro
    20. iPhone 14 Pro Max
    21. iPhone 15
    22. iPhone 15 Plus
    23. iPhone 15 Pro
    24. iPhone 15 Pro Max
    25. iPhone 16
    26. iPhone 16 Plus
    27. iPhone 16 Pro
    28. iPhone 16 Pro Max
    29. iPhone 17
    30. iPhone 17 Plus
    31. iPhone 17 Pro
    32. iPhone 17 Pro Max
    33. iPhone 17 Air
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    iPadOS 19 alacak iPad modelleri

    7 yıldan daha eski tablet modellerine de yeni güncelleme sunmaya devam eden Apple, son olarak iPad 5 için iPadOS 18 yazılımını sunmuştu. Fakat ne yazık ki iPadOS 19 ile birlikte bazı iPad’ler yeni güncellemeye sahip olamayacak.

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    iPadOS 19 işletim sistemi için A12 çipi gerekli olacak. Dolayısıyla maalesef ki 2019’da piyasaya çıkan iPad (7. nesil) son güncellemeden faydalanamayacak. Güncellemeye ulaşacak cihazlar şunlar olacak:

    1. iPad mini (5. nesil veya üzeri)
    2. iPad (8. nesil veya üzeri)
    3. iPad Air (3. nesil veya üzeri)
    4. iPad Pro (2018 veya üzeri)
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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