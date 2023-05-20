Instagram’ın Twitter rakibi yeni uygulamasından ilk görüntüler geldi

Instagram platformu çok yakında metin tabanlı yeni bir uygulama ile karşımıza çıkacak. Söz konusu uygulamanın formatı ve görünümü ile doğrudan Twitter platformuyla rekabet etmesi bekleniyor.

Instagram’ın yeni uygulaması ile ilgili son bilgiler, Lia Haberman tarafından yazılan ICYMI haber bülteninde ortaya çıktı. Lia, söz konusu uygulamayı açıklayan bir slaydı gösteren bir ekran görüsüne erişim elde ettiğini iddia etti. Muhtemelen influencerlar ile yapılan dahili bir toplantıdan alınan bu görüntü, internet dünyasıyla paylaşıldı. Merakla beklenen platformun arayüzü ilk kez kendini gösterirken, uygulamanın çıkış tarihi ile ilgili de bilgi verildi.

Instagram, Twitter benzeri uygulamasını Haziran ayında kullanıcılara sunacak

Instagram, Twitter’a doğrudan rakip olma potansiyeli taşıyan yeni uygulama ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Lia Haberman’ın aktardığı son bilgilere göre heyecanla beklenen bu platform, lansman ya da en azından duyurusu ile bu yılın Haziran ayında karşımıza çıkacak.

Uygulamanın ismi henüz ne yazık ki açıklanmadı. Instagram’ın yeni metin tabanlı sohbet uygulaması, dahili olarak P92 ya da Barcelona kod isimleriyle anılıyor. Uygulamayla alakalı sızan ilk detaylar, diğer kullanıcıların yayınlarına beğeni ve yanıt vermenin yanı sıra fotoğraflar, adresler ve videolar ile küçük metinler oluşturmanın mümkün olduğuna işaret ediyor. Öte yandan halihazırda Instagram’da eklediğiniz hesapları, kullanıcı adlarını ve engelleme listelerini entegre bir şekilde yeni uygulamada da kullanabileceğimiz aktarılıyor.

Instagram ekibi tarafından yeni uygulama, kullanıcıların en fazla 500 karakterden oluşan metinler yazabilmesine izin verecek. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda Blue aboneliği satın almayan kullanıcıların maksimum 280 vuruşluk metinler yayınlayabileceği söyleniyor. Sunumda aynı zamanda bu uygulamanın yakın zaman içerisinde Mastodon ile de uyumlu olacağı belirtiliyor. Fakat hizmetin merkezi olmayan bir şekilde nasıl hareket edebileceğine dair herhangi bir ayrıntı paylaşılmıyor.

Instagram bu yeni uygulama ile birlikte, son dönemlerde zaten büyük bir çalkantıda olan Twitter’ın tahtına tamamen oturmak istiyor. Yakın zaman içerisinde Twitter’a rakip olarak merkeziyetsiz bir sosyal ağ projesi olan Mastodon karşımıza çıkmıştı. Öte yandan Twitter’ın eski CEO’su ve kurucu ortağı Jack Dorsey tarafından yaratılan Bluesky uygulaması da kısa sürede güçlü bir alternatif haline gelmişti.