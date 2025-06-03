Instagram’ın beklenen iPad sürümü için geri sayım başladı

Meta yakın zaman önce WhatsApp uygulamasını yıllar sonra nihayet iPad'lere getirdi.

Şirket şimdi de Instagram uygulamasının iPad sürümü üzerinde çalışıyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, merakla beklenen uygulamanın yolda olduğuna işaret ediyor.

Teknoloji devi Meta çok yakında iPad cihazlarına uyarlanmış bir Instagram sürümü piyasaya sürebilir. Popüler sosyal ağ, şirketin sahibi olduğu ve ilk yerel uygulamasını 2025 Mayıs’ının sonunda Apple’ın tableti için piyasaya süren WhatsApp’ın izinden gidecek.

Ortaya çıkan bu bilgiler Bloomberg editörü Mark Gurman’dan geliyor. Bir okuyucunun bu konu hakkındaki sorusuna yanıt veren Gurman, Meta çalışanlarının Instagram uygulamasını iPad için aktif olarak test ettiğini söyledi. Gazeteci, uygulamanın bu yılın ilerleyen zamanlarında gelebileceğini dile getirdi.

iPad kullanıcıları yıllardır Instagram uygulamasını bekliyor

Konuyla ilgili az sayıdaki resmi açıklamalardan biri de 2020 yılında Instagram CEO’su Adam Mosseri’den gelmişti. Mosseri, sosyal ağın iPad için bir uygulama oluşturmak için yeterli kaynağa sahip olmadığını söylemişti.

Mosseri, “Sınırlı bir ekibimiz ve yapmamız gereken çok şey var ve bunun gelecekte yapılacak en iyi şey olduğuna dair işaretler göstermedi” demişti.

O zamanlar Instagram’ın yıllık geliri 20 milyar dolar olduğu düşünüldüğünde bu açıklama aslında pek ikna edici görünmüyordu.

2022 yılında konuya ilişkin bir kez daha konuşan Mosseri, iPad sahibi olan Instagram kullanıcı grubunun bu yatırımı haklı çıkaracak kadar küçük olduğuna dikkat çekti.

Benzer bir durum Facebook’ta da yaşanmıştı

Meta’nın iPad cihazlarından uzak durması aslında pek de yeni bir şey değil. Gurman, şirketin CEO’su Mark Zuckerberg’in Facebook’un bir iPad uygulamasına ihtiyaç duymadığını söylediğini hatırlatıyor.

Zuckerberg, tabletin bir bilgisayar olduğunu ve bu nedenle kullanıcıların bilgisayar aracılığıyla sosyal ağa erişebileceğini düşünüyordu. Buna rağmen Meta, 2011’de iPad için yerel bir Facebook uygulaması başlattı.

Mark Gurman ayrıca Meta’nın dahili olarak, fotoğrafların düşük çözünürlüğünün iPad gibi büyük bir ekranda çok belirgin olacağından endişe duyduğunu da belirtiyor. Ancak ağdaki içerik giderek daha çeşitli hale geldikçe bunun üstesinden gelinmiş gibi görünüyor.

Durum son yıllarda değişmiş nihayet gibi görünüyor. Meta ekibi iPad için yazılım geliştirmeye daha istekli olduğunu gösteriyor.

Mayıs 2025’in sonunda WhatsApp tablet için yerel bir sürüm kazandı. O zamana kadar, mesajlaşma uygulamasına bağlanabilmek için kullanıcılar web sürümüne başvurmak zorundaydı. Şimdi benzer senaryonun Instagram için de gerçekleşmesi bekleniyor.