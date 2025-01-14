Instagram ve Facebook’ta üçüncü taraf AR filtreleri dönemi bitti

Instagram ve Facebook artık üçüncü taraf AR uygulamalarını desteklemiyor.

Meta bu iki platformda artırılmış gerçeklik efektleri yerine yapay zeka araçlarına odaklanmayı düşünüyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni AI araçlarının bu yıl içinde geleceğini belirtiyor.

Instagram ve Facebook bugünden itibaren üçüncü taraf artırılmış gerçeklik (AR) filtrelerinin kullanılabilirliğine son veriyor. İlk olarak Ağustos 2024’te açıklanan bu karar, reklam ve güzellik filtreleri de dahil olmak üzere 2 milyondan fazla efektin artık erişilemeyeceğinin altını çiziyor.

Üçüncü taraf artırılmış gerçeklik filtreleri için desteğini sona erdiren sosyal medya platformları, bunun yerine ilgi çekici yapay zeka araçları sunmayı planlıyor. Bundan sonra platformda artık yalnızca Meta’nın geliştirdiği filtreler mevcut kalacak. Ayrıca bu değişiklik Messenger uygulaması için de geçerli olacak.

Instagram, AR filtrelerini kaldırıp AI araçlarına yoğunlaşacak

İçerik oluşturucular kendi oluşturdukları filtreleri Hesap Merkezi paneli üzerinden indirme şansına sahip olacak. Filtrelerin sona ermesine rağmen halihazırda bu efektlerle yayınlanmış olan fotoğraf ve videolar akışta, Reels’te ve Hikayelerde görünmeye devam edecek.

Teknoloji devi Meta bu kararla ilgili henüz çok fazla ayrıntı vermedi. Fakat bu hamlenin, kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi karşılayan ürünlere öncelik vermenin bir strateji olduğunu belirtti.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, AR filtrelerinin yerini yapay zeka araçlarının alacağını açıklamıştı:

“Siz video yaratıcıları için gerçekten heyecan verici bazı yapay zeka araçları üzerinde çalışıyoruz. Fikirlerinizi hayata geçirmeniz için size daha fazla araç vermek istiyoruz. Ve videolarınızla istediğiniz her şeyi yapabilmeniz gerekir. Kıyafetlerinizi değiştirebilmeli, oturduğunuz bağlamı değiştirebilmeli veya bir zincir ekleyebilmelisiniz. Aklınıza ne gelirse…”

190 ülkede yaklaşık 600 bin geliştiricinin efekt oluşturmasına ve yayınlamasına olanak sağlayan Meta Spark platformu artık devre dışı bırakılacak. Alınan bu radikal karar, AR filtrelerini popüler hale getiren yedi yıllık döngünün sonunu işaret ediyor.

Mosseri’ye göre bu yeni yapay zeka araçları yıl içinde kullanıcılarla buluşacak. Geçen yılın sonlarında açıklamada bulunan yönetici, 2025 yılının başlarında yeni özelliklerin kullanıma sunulacağını müjdelemişti. Önümüzdeki haftalarda platform bu tür bir sürprizle karşımıza çıkabilir.