Instagram filtreleri kaldırılıyor: Yerini yapay zeka araçları alacak

Instagram Başkanı Adam Mosseri, filtreler özelliğinin 2025'te kaldırılacağını açıkladı.

Mosseri'ye göre filtrelerin yerini yapay zeka araçları alacak.

Instagram yeni araçlarında Meta'nın Movie Gen yapay zekasını temel almayı planlıyor.

Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram, 2025 yılında radikal bir dönüşüme hazırlanıyor. Platform önümüzdeki yıl birçok önemli değişikliğe imza atacak. Gelen ilk raporlar, Instagram filtreleri için yolun sonuna gelindiğini açıkça ortaya koyuyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, platformda filtreler özelliğinin çok yakında sona ereceğini resmi olarak doğruladı. Fakat şirket, bu boşluğu iddialı bir fikirle doldurmayı planlıyor. Mosseri, kullanıcıların platformda içerik oluşturma biçimini tamamen değiştirecek yeni yapay zeka araçları üzerinde çalıştığını belirtti.

Adam Mosseri, Instagram’da “yapay zeka dönüşümünü” duyurdu

Instagram lideri Adam Mosseri, platformda yer alan filtreleri 2025 yılında kaldıracağını doğruladıktan sonra yapay zeka odaklı yeni bir dönüşüm başlatacaklarını bildirdi. Mosseri’nin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde oldu:

“Siz video yaratıcıları için gerçekten heyecan verici bazı yapay zeka araçları üzerinde çalışıyoruz. Fikirlerinizi hayata geçirmeniz için size daha fazla araç vermek istiyoruz. Ve videolarınızla istediğiniz her şeyi yapabilmeniz gerekir. Kıyafetlerinizi değiştirebilmeli, oturduğunuz bağlamı değiştirebilmeli veya bir zincir ekleyebilmelisiniz. Aklınıza ne gelirse…”

Açıklanan detaylara göre kullanıcılar çok yakında basit bir istem ile kolaylıkla yapay zeka odaklı yaratıcı videolar oluşturabilecek. Bununla ilgili Instagram’dan paylaştığı videoda bazı örnekler ortaya koyan Mosseri, aynı zamanda yapay zeka tarafından oluşturulan içeriklerin, platformun algoritması tarafından desteklenmeye devam edeceğini de ifade ediyor.

Instagram filtreleri özelliğinin yerini alacak yeni yapay zeka araçları, Meta tarafından Ekim ayında duyurulan Movie Gen hizmetini temel alıyor. Şirket bu araçla ilgili olarak şunları söylüyor:

“Movie Gen, farklı en boy oranlarına ve senkronize sese sahip yüksek kaliteli, 1080p HD videolar üreten bir temel model kadrosudur. Ayrıca, hassas talimat tabanlı video düzenleme ve bir kullanıcının görüntüsüne dayalı kişiselleştirilmiş videolar oluşturma gibi ek yetenekler de gösteriyoruz. Modellerimiz birden fazla görevde yeni bir son teknoloji belirler: metinden videoya sentez, video kişiselleştirme, video düzenleme, videodan sese oluşturma ve metinden sese oluşturma… En büyük video oluşturma modelimiz, saniyede 16 kare hızında 16 saniyelik bir oluşturulan videoya karşılık gelen, maksimum 73K video belirteci bağlam uzunluğuyla eğitilmiş 30B parametreli bir transformatördür.”

Mosseri’ye göre Instagram, bu yeni özellikleri 2025 yılında hayata geçirmek istiyor. Filtrelerin ortadan kalkması ve yapay zeka araçlarının devreye girmesi, içerik üreticiler için daha özgür bir yaratım süreci ortaya koymayı hedefliyor.