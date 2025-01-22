Instagram içerik üreticilere 50 bin dolara kadar ödül veriyor

Instagram, TikTok'un elinden kullanıcı toplamak için farklı stratejilere yöneldi.

Platform, içerik üreticileri elinde tutmak adına 50 bin dolara kadar bonus programını başlattı.

Şart olarak içerik üreticilerin kısa video içeriklerini TikTok gibi platformlardan önce ilk kez Instagram'da paylaşmaları isteniyor.

Sosyal medya platformları arasında rekabet artık bambaşka boyutlara taşındı. Piyasada mevcut olan sosyal ağlar, rakiplerinden kullanıcı çekmek adına farklı stratejiler uyguluyor. Son dönemlerde ABD’de yasaklama problemiyle karşı karşıya kalan TikTok’a karşı yıkıcı bir hamlede bulunmak isteyen Instagram, içerik üreticilere 50 bin dolara kadar bonus vermeyi planlıyor.

Platform mali teşvikler sayesinde başta TikTok olmak üzere tüm rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlıyor. Şirketin bu konuda ne kadar başarılı olacağı henüz bilinmese de içerik üreticilerin bu ekosistem için kilit bir rol oynadığını vurgulamakta fayda var. Bunun için Instagram çözümü uzakta aramak yerine içerik üreticilere reddedilmesi oldukça zor olan cazip bir teklifte bulunuyor.

Instagram, TikTok’tan kullanıcı çekmek için “parayı” kullanıyor

The Verge tarafından aktarılan bilgilere göre Instagram içerik üreticilere nakit bonus hediyeleri sunuyor. Böylelikle TikTok’tan kullanıcı çekmek isteyen platform, bu yolu seçen içerik üreticilerine her ay düzenli olarak ödeme yapma sözü veriyor. Şirketin bu noktada bir diğer hedefi, platformdaki kaliteli içeriklerin sayısını artırmak olarak belirtiliyor.

Şirket daha önce buna benzer bir hamleyi 2021 yılında karşımıza çıkarmıştı. Instagram, Reels için bir bonus programı başlatmıştı. Ancak içerik oluşturucular 2022’de ödemelerde bir azalma olduğunu bildirdi. Program daha sonra 2023’te kalıcı olarak kapatıldı. Şimdi ise tarih tekerrür ediyor gibi görünüyor.

İçerik üreticilere sunulacak bu bonus fırsatının ayda 10 bin ila 50 bin dolar arasında değişken bir gelir sağlayacağı ifade edildi. Şirket şart olarak ise kısa video içeriğinin TikTok gibi diğer platformlardan önce Instagram’da paylaşılmasını talep ediyor.

Bir Meta sözcüsü, Facebook ve Instagram’da Breakthrough Bonus programının başlatıldığını doğruluyor. Sözcü Paige Cohen, The Verge’ye verdiği demeçte şunları söylüyor:

“Önümüzdeki aylarda Instagram ve Facebook’ta topluluklarını büyütmelerine yardımcı olmak için bazı TikTok içerik üreticilerine içerik fırsatları da sunacağız.”

Instagram’ın içerik üreticileri çekmek için uyguladığı bu yeni strateji şimdiden büyük bir ilgi gördü. Fakat yine de söz konusu yöntemin TikTok’tan kullanıcı çekmek adına ne kadar işlevsel olacağı henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Son olarak Instagram Reels süresi yakın zaman önce 1,5 dakikadan tam iki katına, yani 3 dakikaya çıkarıldı. Popüler sosyal ağ her geçen gün kısa video içeriklerine yeni dokunuşlarda bulunmaya ve bu alanda büyümeye devam ediyor.