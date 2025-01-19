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    Instagram çıtayı yükseltti: Reels süresi 3 dakikaya uzadı

    Popüler sosyal medya platformu Instagram, Reels süresi sınırlamasını genişleterek 1,5 dakikadan 3 dakikaya çıkardı.
    Instagram Reels
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    • Instagram platformu Reels süresini 3 dakikaya çıkardı.
    • Daha önce 1,5 dakika olan bu sınır iki katına yükseltildi.
    • Instagram'ın bu hamlesi, TikTok'un ABD'de yasaklanmasının hemen ardından geldi.

    Meta’nın popüler sosyal medya platformu Instagram, Reels süresi için sınırlarını genişletti. Artık kullanıcılar daha önce 90 saniye olan sınırı iki katına çıkararak 3 dakika uzunluğa kadar video paylaşma şansına sahip oluyor.

    Bu dikkat çekici sürpriz gelişme doğrudan Instagram başkanı Adam Mosseri’nin profilinde paylaştığı bir video aracılığıyla kullanıcılara duyuruldu. Şirket, topluluğun geri bildirimlerini dinledikten sonra bu kararı aldığını açıkladı. Yeni Reels süresi sınırının, içerik üreticilerin yaratıcılığını daha iyi bir şekilde ifade etmesine yardımcı olacak gibi görünüyor.

    Zamanlama manidar: TikTok yasağının hemen ardından geldi

    Instagram’ın yeni Reels süresi sınırı, TikTok yasağının hemen ardından karşımıza çıktı. Çinli sosyal medya platformunun Amerika Birleşik Devletleri’nde yasaklanmasının hemen akabinde uygulanan bu hamle, aslında platform adına stratejik bir adım olarak görülüyor.

    Instagram Reels’in üç dakikalık yeni maksimum süre yeni olanakların kapısını aralıyor. İçerik oluşturucular artık daha incelikli ve karmaşık içerikler geliştirebiliyor. Video eğitimleri, komedi skeçleri, mini belgeseller gibi içerikler için artık sınır yalnızca hayal gücünüz olacak gibi duruyor.

    Instagram Reels

    Instagram’ın kısa video pazarındaki ana rakibi TikTok bir süredir üç dakikalık videoların yayınlanmasına izin veriyor. Fakat Çin platformunun ABD’deki geleceği şu anda belirsiz bir hal aldı. ABD’deki yasak, Instagram için büyük bir fırsat yaratacak gibi görünüyor. Platform, benzer özellikler ve daha istikrarlı bir ortam sunarak TikTok kullanıcılarının ilgisini çekmeyi amaçlıyor.

    Bilindiği üzere TikTok’un ABD’de yasaklanması ile birlikte çok sayıda kullanıcı başka platformlara yönelmeye başladı. Bunlar arasında öne çıkan isimlerden bir tanesi de RedNote oldu. Fakat genellikle kullanıcılar daha aşina oldukları Instagram’a yönelmeyi tercih etti. TikTok’tan mecburen ayrılmak zorunda kalan topluluk kendisine “TikTok mültecileri” adını verdi.

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    Instagram’ın ana şirketi Meta, 2025’te büyük değişiklikler hedefliyor gibi görünüyor. Yakın zamanda Facebook ve Instagram’da doğruluk kontrolünün kaldırılması da bunun bir örneği olarak biliniyor. Bu hamle ifade özgürlüğü ile sahte haberlerin yayılması arasındaki denge konusunda şüpheler uyandıran önemli bir değişiklik olarak kabul ediliyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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