Instagram eller serbest Reels kaydırma özelliği sunacak

Instagram, Reels videolarını otomatik kaydırma özelliğini test etmeye başladı.

Bu yenilik ile birlikte kullanıcılar videoları izlerken dokunma ihtiyacı olmadan kaydırma yapma imkanına sahip olabiliyor.

Şimdilik kısıtlı kullanıcıyla test edilen yeniliğin ilerleyen haftalarda genel kullanıma açılması bekleniyor.

Kısa video formatı son dönemlerde oldukça popüler hale geldi. Instagram Reels, YouTube Shorts ve TikTok gibi platformlar her geçen gün daha da büyümeye devam ederken, kullanıcılar ise iştahlı bir şekilde “parmak kaydırma” hareketiyle bir videodan başka videoya gezinmeyi sürdürüyor.

Son olarak Instagram, TikTok’tan ilham alan yeni bir özelliği test etmeye başlamış gibi görünüyor. @TechJunkies adlı bir sosyal medya kullanıcısı, uygulamada ekrana dokunmadan birden fazla Reels içeriğini arka arkaya izlemenize olanak tanıyan yeni bir seçenek keşfetti.

Merakla beklenen bu özellik, ByteDance uygulamasındaki otomatik kaydırma özelliğiyle neredeyse aynı görünüyor. TikTok’tan esinlenildiği bariz görünen bu yenilik şu anda sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşıyor. Çok yakında ise bu işlevin dünya çapında tüm kullanıcıların erişimine sunulacağı aktarılıyor.

Instagram’dan Reels için kullanıcı konforunu artıran yenilik

Aşağıdaki videoda da görüldüğü üzere Instagram Reels menüsünde yeni bir seçenek olarak otomatik kaydırma özelliği gösteriliyor. Burada “Gönder” butonunun altındaki üç noktaya dokunduktan sonra “Otomatik Kaydırma” özelliğini aktifleştirmek mümkün hale geliyor.

Scroll karne ka ek hi to kaam tha… instagram ne vo bhi cheen lia🤡🤡 pic.twitter.com/90QkBe32sB — Atul Sharma (@TechJunkies) July 17, 2025

Otomatik kaydırma özelliği sayesinde Instagram, video bittiğinde ekranı otomatik olarak “yukarı kaydırarak” bir sonraki Reels videosuna geçiyor. Bu sayede ekrana dokunmadan videoları izlemek mümkün oluyor.

@TechJunkies bu yeni özelliği fark eden tek kişi olmadı. Diğer bazı kullanıcılar da aynı özelliği gösteren videolar paylaştı. Fakat beklenen özellik henüz Instagram’da ya da Beta sürümünde genel kullanıma sunulmadı.

Meta’nın şu anda az sayıda kullanıcıyla testlere başladığı ve özelliği yakında daha fazla hesaba genişleteceği tahmin ediliyor. İlerleyen günlerde konuya ilişkini daha fazla detay ortaya çıkması bekleniyor.