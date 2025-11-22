Google’ın yapay zeka destekli arama modunda reklamlar görünmeye başladı

Reklam

Google'ın Yapay Zeka Modu'nda "Sponsorlu" etiketli reklamlar görünmeye başladı.

Söz konusu reklamlar, yapay zeka sonuçlarının hemen altında beliriyor ve halka açık modda da tespit edildi.

Google, reklamların entegrasyonu konusunda hâlâ test aşamasında olduğunu ve şimdilik tam bir güncelleme planı olmadığını belirtiyor.

Google’ın sohbet robotu tarzındaki arama aracı olan Yapay Zeka Modu (AI Mode) içinde, şirket tarafından altı ay önce sinyalleri verilen reklamlar görünmeye başladı. Engadget’in haberine göre, ABD’li teknoloji devi, kullanıcıların sorgularına yapay zeka ile yanıt verdiği alanlarda artık ücretli içerikleri de sergiliyor.

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te Greg Sterling isimli bir kullanıcı arama sonuçlarında söz konusu değişikliği fark etti. Sterling, Google’ın yapay zekasının sunduğu tipik sonuçların hemen altında, yerel bir ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (HVAC) tamir tavsiyesinin “Sponsorlu” etiketiyle bir kutu içinde belirdiğini paylaştı.

SEO Uzmanı Brodie Clark da farklı bir aramada, kendi bölgesindeki sıhhi tesisat ile alakalı bir sorguda aynı “Sponsorlu” etiketini gördüğünü belirtti. Sterling’in örneği Google’ın deneysel Labs araçlarında görülürken, Clark’ın rastladığı reklamlar doğrudan halka açık Yapay Zeka Modu’nda yer aldı.

Clark’ın paylaştığı örnekte, “7/24 hizmet sunan acil sıhhi tesisat hizmetlerini bulun” başlığı altında iki farklı yerel tesisatçı tavsiyesi sunuluyor. Başlığın Google, Gemini yapay zekası veya reklam için ödeme yapan şirketler tarafından mı yazıldığı ise belirsizliğini koruyor.

Organik sonuçlar hâlâ üstte

Geleneksel Google Arama’dan farklı olarak, Yapay Zeka Modu’ndaki sorgu için organik sonuçlar reklamların üstünde görünüyor. Reklamlar ise, kullanıcıların genellikle sorgularını genişletmek veya takip eden soruları sormak için kullandığı yapay zeka arama kutusunun hemen üzerinde yer alıyor. Her iki örnekte de organik tavsiyeler, sonuçların hem en üstünde hem de sağ tarafta bir kutu içinde listelenmiş vaziyette.

Google, reklamların Yapay Zeka Modu’na geleceğini Mayıs ayında duyurmuştu. Şirket, yaptığı açıklamada “Müşterilerimiz için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla AI Overviews’teki reklamları masaüstüne genişlettik ve Yapay Zeka Modu’na reklam getirdik” demişti. Ancak reklamlar şimdiye kadar kullanıcılar için görünür değildi.

Ağustos ayında, Search Engine Land sitesi Google’ın dördüncü çeyrekte Yapay Zeka Modu’na gelecek reklamlar hakkında marka ve ajanslara bilgi vermeye başladığını bildirmişti.

Bir Google sözcüsü, 9to5Google sitesine yaptığı açıklamada, görülen sonucun şirketin yıl boyunca yürüttüğü benzer testlerin bir parçası olduğunu ifade etti. Sözcü, “Kullanıcıların Yapay Zeka Modu’nda reklamları görmesi, Google’ın birkaç aydır devam eden testlerinin bir parçasıdır” dedi.

Şirket, Yapay Zeka Modu’nu tamamen reklamları içerecek şekilde güncellemek için mevcut bir plan olmadığını da belirtti.