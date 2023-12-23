Humane AI Pin çıkış tarihi belli oldu

Humane’ın yapay zeka girişimi tüm dünyada büyük bir dikkat topladı. Geçtiğimiz ay resmen tanıtılan Humane AI Pin, akıllı telefonların yerini alma iddiasıyla giyilebilir teknoloji pazarına yeni bir soluk getirme iddiası taşıyor. İlk defa Temmuz ayında ortaya çıkan ürün, Apple’ın eski yöneticileri olan Imran Chaudhri ve Bethany Bongiorno imzası taşıyor. Cihazla alakalı yapılan son açıklamalar ise nihayet Humane AI Pin çıkış tarihi hakkındaki belirsizliği ortadan kaldırıyor.

Bir dizi sensör ve yapay zeka teknolojisini bir araya getirecek olan Humane’ın yeni giyilebilir cihazı, tıpkı bir broş ya da pin gibi kıyafetlere takılarak kullanılacak. Cihazda yer alan sensörler sayesinde kullanıcıların çevre ve ihtiyaçları otomatik bir şekilde tespit edilecek. Herhangi bir ekrana sahip olmayan bu yenilikçi teknoloji, avuç içine yansıtılan bir lazer üzerinden kullanıcılara bilgi ya da görüntü aktarımı sağlayacak. Peki ya merakla beklenen cihaz ne zaman piyasaya çıkacak? İşte detaylar…

Humane AI Pin çıkış tarihi ne zaman olacak?

İki eski Apple çalışanı Bethany Bongiorno ve Imran Chaudhri ortaklığında geliştirilen Humane AI Pin cihazının çıkış tarihi belli oldu. Geçtiğimiz ayki lansman etkinliğinde cihazın piyasaya sunulacağı tarihe ilişkin 2024’ün ilk çeyreğini işaret eden şirket, şimdi öncelikli sipariş veren tüketiciler için sevkiyatların Mart ayında başlayacağını açıkladı.

İletişimde yeni bir döneme vurgu yapan giyilebilir teknoloji ürünü, 699 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor. Yapay zeka destekli bu ürün, sesli komutlar ve bilgileri kullanıcıların elinde görüntülenen bir projektör aracılığıyla aktarıyor. Bu sayede akıllı telefon ekranlarına göre çok daha sezgisel ve entegre bir etkileşim yöntemi sunuluyor.

Mat siyah bir görünüm sunan Eclipse modeli taban fiyatla tüketicilerin karşısına çıkarken, beyaz ve siyah üzerine cilalı krom içeren Lunar ve Equinox sürümleri ise 799 dolardan satılıyor. Şu anda Humane’ın resmi internet sitesi üzerinden ön siparişler açılırken, giyilebilir teknoloji pazarında büyük bir dönüşüme vurgu yapılıyor.

Dört çekirdekli bir Snapdragon işlemciden güç alan cihaz, Cosmos OS adı verilen özel bir işletim sistemiyle hizmet veriyor. Bunun için özel bir Qualcomm AI motorunu bünyesinde taşıyan ürün, Amerika Birleşik Devletleri’nde T-Mobile ağında hücresel verilere erişim için aylık 24 dolar ücret talep ediyor.