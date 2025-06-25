Huawei Pura 80 serisi (global) çıkış tarihi belli oldu

Huawei geçtiğimiz haftalarda Çin pazarında Pura 80 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya duyurmuştu.

Merakla beklenen telefon serisinin global çıkış tarihi belli oldu.

Şirketten gelen açıklamaya göre Pura 80 ailesi 10 Temmuz tarihinde küresel olarak tüketicilerle buluşacak.

Çinli teknoloji devi Huawei, Pura 80 serisi akıllı telefon ailesini geçtiğimiz haftalarda resmi olarak iç pazarda tanıtmıştı. Şirket bugün ise performans canavarı serinin global lansman tarihini duyurdu. Merakla beklenen üst düzey cihazlar için küresel pazarda geri sayım başladı.

Gizmochina’nın haberine göre Huawei serinin resmi küresel lansman tarihini 10 Temmuz 2025 olarak duyurdu. Lansman organizasyonu BAE, Dubai’de düzenlenecek. Şirket henüz cihazın kullanılabilirliği ile ilgili ayrıntıları doğrulamadı. Bu nedenle cihazın hangi bölgelerde piyasaya sürüleceği ya da hangi modellerin küresel olarak geleceği şu anda belli değil.

Huawei Pura 80 ailesi neler sunuyor?

Serinin en pahalı modeli olan Huawei Pura 80 Ultra, üst düzey kamera yeteneklerine özel bir odaklanma ile karşımıza çıktı. Bu nedenle cihazın ana varlığı büyük bir sensör, periskopik yakınlaştırma ve bir dizi yazılım iyileştirmesi içeren gelişmiş bir kamera sistemi olarak vurgulanıyor.

Ana kamera, değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik bir sensör ve 16 EV’ye kadar dinamik aralık sağlayan yeni algoritmalar kullanıyor. Bu da özellikle zorlu ışık koşullarında fotoğraf kalitesini önemli ölçüde artırıyor. Ayrıca optik görüntü sabitleme özelliğine sahip çift diyafram açıklığına ve optik yakınlaştırma yeteneğine sahip bir periskop telefoto lens de mevcut.

Ultra geniş kamera ve ek bir çok spektral sensör, sistemin genel çok yönlülüğüne katkıda bulunuyor. Huawei ayrıca parlak alanların gelişmiş işlenmesi ve farklı fotoğraf stilleri seçme yeteneği ile video kaydını da iyileştiriyor. Öte yandan temel Pura 80 düz 6.6” LTPO OLED ekrana sahip. Kamera, değişken diyafram ve OIS’li ana 50 MP sensör, 5.5x optik yakınlaştırmalı periskop telefoto lens, ultra geniş kamera ve çoklu spektral sensör içeriyor.

Pro ve Pro+, 120 Hz yenileme hızına sahip daha büyük, kavisli 6,8 inç LTPO OLED ekran, gelişmiş Kunlun cam, büyük piller ve etkileyici şarj özelliği sunuyor. Bu modellerdeki kamera, OIS özellikli 1 inç 50 MP ana sensöre, 4x zum ve tele-makro yeteneklerine sahip 48 MP telefoto lense, ek 40 MP ultra geniş ve çok spektral sensöre yükseltiliyor.