Türkiye’ye de gelecek Huawei Mate X6 (global) tanıtıldı: Özellikleri ve fiyatı

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X6'nın global sürümü resmen tanıtıldı.

Cihazın global versiyonu, Çin sürümüyle oldukça benzer özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Mate X6'nın çok yakında Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor.

Huawei yeni katlanabilir telefon modeli ile resmen karşımıza çıktı. Geçtiğimiz haftalarda Çin pazarında tanıtılan Huawei Mate X6 şimdi nihayet global pazara giriş yaptı. Küresel pazarda haftalardır heyecanla beklenen modelin yakın zamanda Türkiye pazarına da giriş yapması bekleniyor.

Çinli teknoloji devi çok yakında Türkiye’ye bir dizi yeni ürününü getirecek. Merak uyandıran bu modeller arasında şirketin yeni katlanabilir telefonu Mate X6 da yer alırken; ayrıca Nova 13 serisi, FreeBuds Pro 4 ve FreeClip Rose Gold cihazları da ülkemizde tüketicilerle buluşacak.

Huawei Mate X6 özellikleri

Boyutlar: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm (katlanmış) ve 156,6 x 144,04 x 4,6 (açık)

156,6 x 73,78 x 9,85 mm (katlanmış) ve 156,6 x 144,04 x 4,6 (açık) Ağırlık: 239 gram

239 gram Ana ekran: 7,93 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.440 x 1.080 piksel çözünürlük

7,93 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.440 x 1.080 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,45 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük

6,45 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük İşlemci: Bilinmiyor

Bilinmiyor RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 512 GB dahili depolama

512 GB dahili depolama Selfie kamerası: Dahili ve harici ekranda birer adet 8 MP kamera

Dahili ve harici ekranda birer adet 8 MP kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 40 MP ultra geniş sensör, 4x optik yakınlaştırmalı 48 MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör

50 MP ana sensör, 40 MP ultra geniş sensör, 4x optik yakınlaştırmalı 48 MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil

66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil Bağlantı: IPX8 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB 3.1

IPX8 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB 3.1 İşletim sistemi: HarmonyOS Next

GSMArena’nın aktardığı detaylara göre Kasım ayının sonunda Çin’de duyurulan Mate X6’nın global sürümü de teknik özellikleri bakımından ana modelin neredeyse birebir aynısını sunuyor. Cihazın dünya çapında satışa sunulacak tek versiyonunda 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama yer alıyor. Çin’de ise modelin 16 GB RAM ve 1 TB’a kadar depolama seçenekleriyle satıldığını hatırlatalım.

Nebula Grisi, Kozmik Kırmızı ve Obsidiyen Siyah renk seçenekleriyle global pazara gelen Huawei Mate X6 modeli açıkken yalnızca 4,6 mm, kapalıyken ise 9,9 mm ölçüleriyle dikkat çekiyor. Bu da cihazın şu anda piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan biri olduğunu bizlere gösteriyor.

Huawei’nin yeni akıllı telefonunda iki ekran bulunuyor. Dahili ekran 2.440 x 2.240 piksel çözünürlüğe ve 1.800 nit parlaklığa sahip 7,93 inç LTPO OLED panelle geliyor. Yine LTPO OLED olan harici ekran ise 6,45 inç, FHD+ çözünürlük ve etkileyici 2.500 nit parlaklık olup, çizilmelere ve düşmelere karşı Kunkun Glass teknolojisiyle korunuyor.

Huawei’nin global pazar için resmi olarak tanıttığı Mate X6’nın satış fiyatı Avrupa pazarında 1.999 Euro olacak. Çok yakında ülkemizde de satılması beklenen cihazın Türkiye fiyatları ise şu anda belirsizliğini koruyor.