Huawei Mate X6 nihayet Türkiye’de satışa çıktı: İşte dudak uçuklatan fiyatı

Huawei Mate X6 bugün Türkiye'de resmen satışa çıktı.

Cihaz ülkemizde 109 bin 999 TL'den ön siparişe açıldı.

Satın alan tüketicilere Huawei Watch GT 4, duvar tipi şarj cihazı ve 1 yıllık ekran hasarı garantisi gibi avantajlar sağlanıyor.

Huawei Mate X6 resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. Haftalardır büyük bir sabırsızlıkla beklenen model şimdi nihayet ülkemizde satışa sunuldu. Göz alıcı tasarımıyla öne çıkan katlanabilir telefon, gelişmiş teknik özellikleriyle şimdiden büyük bir ilgi gördü.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu göz alıcı tasarımıyla kullanıcılara “premium” hissiyat sunuyor. Olağanüstü bir mobil deneyime kapı aralayan cihaz, çift renk seçeneği ve sürpriz hediye fırsatlarıyla ön siparişe açılmış bulunuyor. İşte Huawei Mate X6’nın Türkiye fiyatı, teknik özellikleri ve merak edilen diğer tüm ayrıntıları…

Huawei Mate X6’nın Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei Mate X6 şu anda markanın internet sitesi üzerinden resmi olarak satışa sunuldu. Ön sipariş kapsamında cihaz, 2 bin TL depozito ile rezerve edilebiliyor. Cihazın normal satış fiyatı ise 109 bin 999 TL olarak karşımıza çıkıyor. Dudak uçuklatan bu rakamlar, cihazın sınırlı bir tüketici topluluğuna hitap edeceğine işaret ediyor.

Nebula Kırmızı ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği ile piyasaya sürülen Huawei Mate X6, 12 GB RAM kapasitesi ve 512 GB dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. 2 bin TL’lik depozito ücretini ödeyen tüketiciler, 8 bin TL indirim kazanarak cihazı 99 bin 999 TL‘den elde etme şansına sahip oluyor.

Huawei Türkiye cihazı satın alan tüketicilere cazip hediyeler sunuyor. Bunlar arasında normal fiyatı 9 bin 499 TL olan Huawei Watch GT 4 (46mm – Metal), 1.799 TL değerindeki Huawei SuperPower Duvar Tipi Şarj Cihazı (66W) ve 22 bin TL’lik Ekran Hasarı Garantisi yer alıyor.

Huawei Mate X6 özellikleri