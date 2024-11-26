HarmonyOS Next’li Huawei Mate X6 çıktı! İşte özellikleri ve fiyatı

Huawei Mate X6 gelişmiş özellikleriyle piyasaya sunuldu.

Performans canavarı katlanabilir telefon modeli, Huawei'nin yeni HarmonyOS Next işletim sistemiyle çalışıyor.

Cihaz aynı zamanda gelişmiş yapay zeka özellikleriyle de öne çıkıyor.

Huawei Mate X6 nihayet piyasaya çıktı. Uzun süredir heyecanla beklenen katlanabilir telefon modeli bugün Çin pazarında resmi olarak duyuruldu. Son derece şık bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, güçlü özellikleri ile de öne çıkmayı başarıyor.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu, HarmonyOS Next işletim sistemi ile karşımıza çıkıyor. Kullanıcı dostu bir mobil deneyim sunan cihaz, aynı zamanda yapay zeka (AI) destekli işlevsel özellikleri ile de farkını ortaya koyuyor. İşte cihazla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar…

Huawei Mate X6 teknik özellikleri

Boyutlar: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm (katlanmış) ve 156,6 x 144,04 x 4,6 (açık)

156,6 x 73,78 x 9,85 mm (katlanmış) ve 156,6 x 144,04 x 4,6 (açık) Ağırlık: 239 gram

239 gram Ana ekran: 7,93 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.440 x 1.080 piksel çözünürlük

7,93 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.440 x 1.080 piksel çözünürlük Harici ekran: 6,45 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük

6,45 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük İşlemci: Bilinmiyor

Bilinmiyor RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör, 40 MP ultra geniş sensör, 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör

50 MP ana sensör, 40 MP ultra geniş sensör, 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil

66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil Bağlantı: IPX8 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB 3.1

IPX8 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB 3.1 İşletim sistemi: HarmonyOS Next

Tasarım ve ekran

GSMArena’ya göre Huawei Mate X6 tasarım olarak mermeri andıran bir görünüme sahip cam arka kısma ev sahipliği yapıyor. Fakat yine de cihazın deri bir versiyonu da tüketicilere sunuluyor. Model, hasara karşı dayanıklı bazalt ile güçlü bir deneyim ortaya koyuyor.

Cihazın ekran mimarisinde sertliği yüzde 65 artıran 380 GPa malzemeli karbon fiber kullanılırken, aynı zamanda gövdesinde genel dayanıklılığı yüzde 37 oranında artıran 550 MPa mukavemetli havacılık alüminyumu kullanılıyor.

Huawei Mate X6, önceki modele göre daha büyük boyutlarda geliyor. 7,93 inç dahili ekran ve 6,45 inç harici ekran sunuluyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Mate X5’in sırasıyla 7,85 ve 6,4 inç boyutunda ekranlara sahip olduğunu hatırlatalım.

Cihaz, boyut olarak katlandığında 156,6 x 73,78 x 9,85 milimetre, açıkken ise 156,6 x 144,04 x 4,6 ölçülerinde ve 239 gram ağırlığında geliyor.

Dahili ekran maksimum 1.800 nit parlaklığa, 2.440 x 1.080 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına sahip LTPO 2.0 teknolojisine ve 1.400 Hz PWM’ye sahip. Harici ekranda ise 2.500 nit, 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 1.440 Hz PWM sunuluyor.

Performans

Huawei Mate X6 modeli 12 GB ve 16 GB RAM ile geliyor. Ayrıca cihaz 256 GB, 512 GB dahili depolama ve 1 TB dahili depolamaya sahip çeşitleriyle sunuluyor.

Şirket şimdilik ne yazık ki cihazın işlemcisinden bahsetmiyor. Fakat ortaya çıkan tahminler, üst düzey katlanabilir telefon modelinin Kirin 9100 çipiyle donatıldığına işaret ediyor.

Cihaz HarmonyOS NEXT işletim sistemiyle tüketicilerle buluşuyor. Aynı zamanda model, çeşitli yapay zeka özellikleriyle güçlü bir deneyim ortaya koyuyor.

Cihazda yer alan yapay zeka özellikleri arasında, ekrana dokunmadan başka bir cihazla içerik paylaşmaya veya yapay zeka ile basketbol oynamaya yönelik çeşitli eğlenceli araçlar bulunuyor.

Cihazın standart ve “koleksiyon” sürümü çeşitleri bulunuyor. İki model arasında RAM ve dahili depolama miktarı açısından farklılıklar bulunurken, ikinci model ayrıca üçlü uydu bağlantısı sunuyor. Ayrıca ilkinde 5.110 mAh batarya bulunurken, diğerinde ise 5.200 mAh batarya yer alıyor. Her ikisinde de 66W hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 7,5W ters şarj karşımıza çıkıyor.

Kamera

Huawei Mate X6 kamera özellikleri ile de öne çıkıyor. Dörtlü bir kamera setine sahip olan cihaz, 50 MP ana kamerayla sunuluyor. Bunun yanı sıra telefonda 40 MP ultra geniş açılı lens, 4x optik yakınlaştırma desteğine sahip 48 MP telefoto sensör ve bir kızılötesi sensör bulunuyor. Telefonun ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası taşınıyor.

Huawei Mate X6 fiyatı

Siyah, kırmızı, mavi, beyaz ve gri olmak üzere beş farklı renk seçeneğiyle duyurulan Mate X6’nın fiyatı belli oldu. Cihaz, 12.999 CNY (yaklaşık 62 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor. Modelin global pazara ne zaman geleceği ise henüz belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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