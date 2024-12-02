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    Huawei Mate X6 global çıkış tarihi resmen açıklandı

    Geçtiğimiz hafta Çin'de tanıtılan Huawei Mate X6 modeli için global pazar müjdesi verildi. Cihazın küresel çıkış tarihi açıklandı.
    Huawei Mate X6
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    • Kısa süre önce Çin'de piyasaya çıkan Huawei Mate X6 için global pazar yolu göründü.
    • Şirket iki yıl sonra ilk kez bir katlanabilir telefon modelini yeniden küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor.
    • Mate X6'nın global sürümünün 12 Aralık'ta tanıtılması bekleniyor.

    Huawei geçen ayın sonlarında yeni performans canavarı telefonu Mate X6 ile karşımıza çıktı. İlk olarak Çin pazarında raflarda boy göstermeye başlayan akıllı telefon modeli ile ilgili şimdi beklenen haber geldi. Huawei Mate X6 cihazının global çıkış tarihi resmi olarak açıklandı.

    Huawei’nin yaptığı açıklamaya göre merakla beklenen yeni Mate X6 modeli 12 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan lansman etkinliğinde resmen global pazara çıkış yapacak. Markanın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuruda, açık bir şekilde cihazın ismi belirtilmese de Mate X6’ya işaret edildi.

    Huawei Mate X6 global sürümü önemli bir “geri dönüşü” simgeliyor

    Merakla beklenen Mate X6 global sürümü Huawei için anlamlı bir geri dönüşü de simgeliyor. Cihaz, markanın yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden Çin dışındaki pazara katlanabilir akıllı telefonlarını getirmesini temsil ediyor. Şirketin katlanabilir telefon portföyünün son küresel sürümü Mate X3 olmuştu.

    Çin pazarında Huawei’nin geliştirdiği ve Android’e rakip bir işletim sistemi olarak kabul edilen HarmonyOS Next yazılımıyla piyasaya çıkan Mate X6, global pazarda ise Android ile uyumlu bir şekilde çalışacak gibi görünüyor. Şirketin HarmonyOS Next’i küresel pazara getirmesi muhtemelen biraz daha zaman alacak.

    Huawei Mate X6 global çıkış tarihi
    Görsel: Huawei

    Huawei’nin Mate X6 ile dönüşü, son yıllarda pek çok zorlukla karşı karşıya kalan Çinli marka için önemli bir anı temsil ediyor. Şirketin yeni stratejisi, büyük akıllı telefon üreticileri arasındaki yerini yeniden kazanmak amacıyla küresel pazara daha fazla açıklığa odaklanıyor.

    Huawei Mate X6 teknik özellikleri

    • Boyutlar: 156,6 x 73,78 x 9,85 mm (katlanmış) ve 156,6 x 144,04 x 4,6 (açık)
    • Ağırlık: 239 gram
    • Ana ekran: 7,93 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızı ve 2.440 x 1.080 piksel çözünürlük
    • Harici ekran: 6,45 inç LTPO 2.0 ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2.440 x 2.240 piksel çözünürlük
    • İşlemci: Bilinmiyor
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 8 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör, 40 MP ultra geniş sensör, 4x optik yakınlaştırmalı 48MP telefoto sensör ve kızılötesi sensör
    • Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarj desteğine sahip 5.110 mAh pil
    • Bağlantı: IPX8 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB 3.1
    • İşletim sistemi: HarmonyOS Next

    Peki ya siz Huawei Mate X6 global sürümünden neler bekliyorsunuz?

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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