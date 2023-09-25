Huawei CEO’sundan dikkat çeken Apple itirafı

Teknoloji devi Huawei geçtiğimiz yıllarda Çin Komünist Partisi ile bağlantısı olduğu iddiası sebebiyle “ulusal güvenlik riski” olmakta suçlandıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri pazarında yasaklanma kararıyla karşılaşmıştı. Uzun bir süredir ABD ambargosuna maruz kalan şirket, söz konusu ajanlık iddialarına kesin bir dille karşı çıkıyor. Ancak yine de şirketin CEO koltuğunda oturan ve aynı zamanda kurucusu olan Ren Zhengfei, ABD’ye herhangi bir kırgınlık beslemediğini ifade ediyor.

Apple üretmiş olduğu ürünleri ile geçmişten günümüze teknoloji pazarında lider ve yön değiştirici bir marka olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte şirket, birçok rakip firmaya da ilham kaynağı oluyor. Daha önce Xiaomi CEO’su ve kurucusu Lei Jun’un birçok kez bir Apple hayranı olduğunu itiraf ettiği bilinirken, şimdiyse benzer bir itiraf Huawei lideri Ren Zhengfei’den geliyor.

Huawei CEO’su, Apple hayranı olduğunu söyledi

Huawei CEO’su ve kurucusu Ren Zhengfei kısa bir süre önce Çin’de gerçekleşen Uluslararası Üniversite Programlama Yarışması sırasında öğrencilere yaptığı konuşmada şu cümlelere yer verdi:

“Kendimizi sık sık Apple ürünlerinin benzersiz kalitesinin ardındaki sırrı düşünürken buluyoruz. Bizim ürünlerimiz ile Apple ürünleri arasındaki fark açıktır. Apple’ın bir akıl hocası olarak bize öğrenme ve karşılaştırma konusunda paha biçilmez bir fırsat vermesi beni gerçekten çok mutlu ediyor. Bu anlamda kendimi Apple hayranı olarak etiketlemek abartı olmaz.”

South China Morning Post’un haberin göre Zhengfei, Apple’ı değerli bir öğretmen olarak gördüğünü ve ABD’li şirketten kaçınılmaz bir şekilde etkilendiklerini dile getirdi. Aynı zamanda CEO, yabancı düşmanlığına da karşı olduğunu dile getirdi. Bu bağlamda Zhengfei, Huawei’ye uygulanan ABD yaptırımlarıyla alakalı şunları aktardı:

“ABD yaptırımları kesinlikle Huawei üzerinde baskı yarattı ancak baskı aynı zamanda motivasyon da sağlıyor. ABD’nin baskısından sonra başka bir platforma geçmek zorunda kaldık ki bu da zordu. Artık Amerikan platformuyla aynı temelde çalışmayabilecek ama kesinlikle birbirine bağlı olacak kendi platformumuzu kurduk.”

Ren Zhengfei son yaptığı açıklamada, ABD teknolojilerinden herhangi bir şekilde yararlanmadan geliştirilen ilk Kirin çipiyle yakın zamanda Çin’de piyasaya sürülen Huawei Mate 60 cihazını işaret ediyor. Şirketin bu adımı Çin’in bağımsızlığının ve güçlü bir rakip olarak oyunu ulusrararası alanda değiştirme imkanının sembolü haline geldi.