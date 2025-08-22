Honor MagicPad 3 piyasaya çıktı: 165 Hz ekran ve 12.450 mAh pil

Honor'un yeni üst düzey tablet modeli piyasaya çıktı.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 165 Hz yenileme hızına sahip ekran ve 12.450 mAh'lik devasa pil kapasitesi yer alıyor.

İlk olarak Birleşik Krallık pazarında satışa çıkan tabletin yakında Türkiye'de de raflara gelmesi bekleniyor.

Performans canavarı özellikleri ile öne çıkan Honor MagicPad 3 resmen tanıtıldı. Çinli şirket yeni üst düzey tabletini tüketicilerle buluşturdu.

Markanın yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2 ile birlikte duyurulan cihaz, devasa pil ömrü ile dikkatleri üzerine çekiyor. 12.450 mAh bataryalı model, 165 Hz yenileme hızına sahip ekranıyla konforlu bir deneyim vaat ediyor.

Honor MagicPad 3 özellikleri

Ekran: 13,3 inç LCD ekran, 165 Hz, 3,2K çözünürlük (3.200 x 2.136 piksel), 1.000 nit parlaklık ve IMAX Enhanced sertifikası

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 512 GB depolama alanı

Selfie kamerası: 9 MP ön kamera

Arka kamera: 13 MP ana kamera

Ses: Honor Sound özellikli 8 hoparlör

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, POGO ve USB-C konnektörleri

Batarya kapasitesi: 66W hızlı şarjlı 12.450 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

Kalınlık: 5,79 mm

Ağırlık: 595 gram

Uyumluluk: Kitte Smart Touch Keyboard ve Magic Pencil 3 desteği

Gizmochina’ya göre Honor’un yeni tableti 3,2K çözünürlüğe (3.200 x 2.136 piksel), 1.000 nit parlaklığa ve IMAX Enhanced sertifikasına sahip 13,3 inç 165 Hz LCD ekrana sahip.

Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alan cihazda 16 GB RAM, 512 GB depolama alanı ve 66W şarj destekli devasa 12.450 mAh pil kapasitesi mevcut. Geçen yıl duyurulan MagicPad 2’nin halefi, önceki modele kıyasla birçok iyileştirme sunuyor.

Honor MagicPad 3 modeli 5,79 mm kalınlığındaki gövdeye sahip. Cihaz 595 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor. Model maksimum verimlilik sağlamak için geliştirilmiş 13 katmanlı ısı dağıtım sistemine de ev sahipliği yapıyor.

Cihazın kamera sistemi, 9 megapiksel ön sensör ve makro modlu 13 megapiksel ana kameradan oluşuyor. Ses sistemi akıllı modlu 8 hoparlörlü bir kuruluma sahipken, bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, POGO klavye girişi ve Bluetooth 5.4 yer alıyor.

Son olarak Android 15 işletim sistemini temel alan MagicOS 9 arayüzü ile birlikte yazmayı kolaylaştıran çeşitli yapay zeka araçları, özet oluşturma, konuşmayı metne dönüştürme ve Android ile iOS cihazlar arasında dosya gönderip almaya yarayan Honor Share gibi ilgi çekici özellikler bulunuyor.

Honor MagicPad 3 fiyatı

İlk olarak Birleşik Krallık pazarında satışa çıkan Honor MagicPad 3’ün fiyatı 599 sterlin olarak açıklandı. Ön sipariş döneminde kullanıcılar 100 sterlinlik indirim kuponundan yararlanabiliyor.

Tabletle birlikte ayrıca Magic Pencil 3 ve Smart Touch Keyboard ücretsiz olarak sunuluyor. Tabletin Türkiye pazarına ne zaman geleceği ise şu anda bilinmiyor.