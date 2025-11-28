Honor’dan uygun fiyatlı ve yapay zekalı yeni taşınabilir projektör

Reklam

Honor, yeni nesil akıllı ev sinema deneyimi sunan Choice Firefly AI Projector Air taşınabilir projektör modelini tanıttı.

Cihaz, hareketle kontrol sistemi sayesinde kumandaya olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırıyor.

Yapay zeka desteği ile birlikte kullanıcılar, el hareketlerini algılayarak oynatma, duraklatma, ses açma/kısma gibi temel komutları yerine getirebiliyor.

Honor, etkileşimli özellikleriyle dikkat çekmeyi vaat eden yeni bir projektörü bugün duyurdu. Honor Choice Firefly AI Projector Air adlı cihaz, uzun ve karmaşık ismine rağmen son derece kolay bir çalışma prensibine sahip.

Bütçe dostu projektör modeli el hareketleriyle etkileşimi kolaylaştırmak için jestlere dayanıyor. Yapay zeka desteğiyle öne çıkan ürün, gelişmiş görüntü kalitesi ile son derece konforlu bir kullanıma ev sahipliğinde bulunuyor.

Honor Choice Firefly AI Projector Air hareketle kontrol edilebiliyor

Gizmochina’nın haberine göre yeni projektör modeli, hareketleri algılamak için yapay zeka ile birleştirilmiş bir derinlik sensörü kullanıyor.

Bu sensör, ekran oranını kalibre ederek nesnelerden ve projeksiyon alanının kenarlarından otomatik olarak kaçınıyor. Uzaktan kumandayı, tıpkı LG akıllı TV’lerde olduğu gibi sanal işaretçi olarak da kullanmanız mümkün kılınıyor.

Bu sayede cihazı 1080p çözünürlük, 280 CVIA lümene kadar parlaklık, 2500:1 kontrast oranı, lantanit camdan yapılmış 4 elemanlı projeksiyon lensleri ve 1LCD optik motoruyla duvarınızda dev bir tablet gibi kullanabilirsiniz.

Aynı zamanda projektör 160 dereceye kadar eğim ayarı sağlayan bir stand görevi gören bir tutma yeri ile birlikte karşımıza çıkıyor.

Projektörün iç kısmında dört çekirdekli HiSilicon 352 çip yer alıyor. Aynı zamanda 32 GB depolama alanı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, HDMI 2.0, USB, 3,5 mm kulaklık girişi ve dahili 5 W hoparlör bulunuyor.

1,22 kg ağırlığında olan projektör, 55 mm kalınlığında ve ayrı satılan bir kalemle uyumlu bir pakette tüketicilere sunuluyor.

Honor Choice Firefly AI Projector Air şu anda yalnızca Çin pazarında satışa çıktı. Global pazara gelip gelmeyeceğ şimdilik bilinmeyen ürün, 599 CNY (yaklaşık 3.600 TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.