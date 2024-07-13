OLED ekranlı Honor MagicPad 2 piyasaya çıktı

Honor yeni yüksek performanslı tablet modelini piyasaya sürdü. Etkileyici bir performansa ev sahipliği yapan Honor MagicPad 2 cihazı rsemen duyuruldu. Şık tasarımıyla öne çıkacak model hakkında tüm merak edilen detaylar paylaşıldı.

Henüz Türkiye pazarın gelip gelmeyeceği belli olmayan yeni Honor tableti Magic V3 ve Magic Vs3 tablet modelleri ile aynı lansman etkinliğinde karşımıza çıktı. Snapdragon 8s Gen 3 yonga setini kalbinde taşıyan cihaz, OLED ekranı ve yüksek RAM-depolama kapasitesi opsiyonlarıyla şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Honor MagicPad 2 özellikleri

Boyutlar ve ağırlık: 274,5 x 180,5 x 5,8 mm / 555 gram

274,5 x 180,5 x 5,8 mm / 555 gram Ekran: 12,3 inç OLED, 3.000 x 1.920 piksel çözünürlük (290 ppi), maksimum yenileme hızı 144 Hz (4 seviyeye ayarlanabilir: 60, 90, 120 veya 144 Hz), 1.600 nit’e kadar parlaklık, yüzde 92 ekran-gövde oranı, Honor Oasis göz koruma teknolojisi, 4.320 Hz PWM karartma

12,3 inç OLED, 3.000 x 1.920 piksel çözünürlük (290 ppi), maksimum yenileme hızı 144 Hz (4 seviyeye ayarlanabilir: 60, 90, 120 veya 144 Hz), 1.600 nit’e kadar parlaklık, yüzde 92 ekran-gövde oranı, Honor Oasis göz koruma teknolojisi, 4.320 Hz PWM karartma İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama alanı RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM

8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM Arka kamera: 13 MP ana kamera

13 MP ana kamera Ön kamera: 9 MP selfie kamerası

9 MP selfie kamerası Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj destekli 10.050 mAh pil

66 watt hızlı şarj destekli 10.050 mAh pil Ses: Uzamsal sesli 8 hoparlör

Uzamsal sesli 8 hoparlör Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3

Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 İşletim sistemi: Android 14 tabanlı Honor MagicOS 8.0.1, kullanıcı arayüzü

Honor’un yeni tableti kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılamaya aday bir donanım otaya koyuyor. Serinin önceki modellerine kıyasla çok daha büyük bir yapıya sahip olan cihaz 12,3 inç OLED ekranla sunuluyor. 144 Hz yenileme hızıyla olağanüstü bir akıcılık sağlayan ürün 1.600 nit tepe parlaklık desteğiyle farkını gösteriyor. 3.000 x 1.920 piksel çözünürlük kalitesiyle benzersiz bir görüntüleme deneyimine ev sahipliğinde bulunan modelin Honor Oasis göz koruma teknolojisiyle geldiği ifade edildi.

Honor MagicPad 2 tablet modeli hem profesyonel kullanım hem de eğlence amaçlı kullanıma uyumlu bir yapıya sahip. Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8s Gen 3 yonga setiyle lanse edilen model 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanıyla performans canavarı bir yapıya bürünüyor. Telefonun ön tarafında 9 MP’lik bir selfie kamerası yer alırken, arkada ise 13 MP ana kamera bulunuyor.

66 watt hızlı şarj desteğiyle sunulan Honor tableti 10.000 mAh devasa pil kapasitesiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.3 bağlantı destekleriyle karşımıza çıkacak modelde uzamsal ses desteğine sahip 8 adet hoparlör taşınıyor. Son olarak cihazın Android 14 işletim sisteminden güç alan MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzüyle hizmet verdiği aktarılıyor.

Honor MagicPad 2 fiyatı

Honor’un yeni tableti 19 Temmuz tarihinden itibaren Çin’de tüketicilerle buluşacak. Beyaz, siyah ve mavi olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen ürün yaklaşık 380 Euro’dan başlayan fiyatlarla satılacak. Cihazın en pahalı ve gelişmiş versiyonu olan 16 GB+1 TB’lık sürümü ise yaklaşık 532 Euro karşılığında satın alınabilecek.