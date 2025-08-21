Honor Magic V Flip 2 çıktı: 200 MP kamera, göz alıcı katlanabilir tasarım

Honor Magic V Flip 2 resmen duyuruldu.

Cihazın öne çıkan özellikleri arasında 200 MP ana kamera, yenilenen göz alıcı tasarım ve iddialı yapay zeka yetenekleri yer alıyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa çıkan telefonun yakında diğer ülkelerde de raflara geleceği söyleniyor.

Honor Magic V Flip 2 bugün resmen duyuruldu. Uzun süredir merakla beklenen katlanabilir telefon modeli, geçen yıl piyasaya çıkan selefine kıyasla birçok önemli yeniliğe ev sahipliği yapıyor.

Daha zarif bir görünüme sahip olan model aynı zamanda daha yüksek su geçirmezlik sağlayan geliştirilmiş yapı, güçlü 200 MP ana kamera ve eski bir Snapdragon çipine güvenmesine rağmen önceki nesle kıyasla iyi bir performans artışıyla karşımıza çıkıyor.

Honor Magic V Flip 2 özellikleri

Dahili ekran: 2868 x 1292 piksel çözünürlüğe sahip 6,82 inç OLED dahili ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, HDR ve 5.000 nit’e kadar parlaklık sunan ekran

Harici ekran: 1200 x 1092 piksel çözünürlük, 120 Hz’e kadar yenileme hızı, HDR ve 3.600 nit’e kadar parlaklık sunan 4,0 inç OLED harici ekran

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP (f/2.0) ön kamera

Arka kamera: 200 MP sensörlü ana lens (f/1.9, OIS) ve 50 MP sensörlü (f/2.0, 120º) ultra geniş lens

Bağlantı: 5G bağlantı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi, yan tarafta parmak izi okuyucu, stereo ses

Batarya kapasitesi: 80W şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 5.500 mAh pil

Boyutlar: Katlanmış hali 86,2 x 75,6 x 15,5 mm, a çık hali 167,1 x 75,6 x 6,9 mm

Ağırlık: 204 gram

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 kullanıcı arayüzü

Cihazın ekranları genel olarak büyük değişiklikler getirmeseler de parlaklıkta iyi bir iyileştirme yaşanıyor. Harici OLED panel 4 inç, 1200 x 1092 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, HDR’ye ve 3.600 nit tepe parlaklığa sahip.

Katlanabilir ekran artık 6,82 inç boyutunda, 2868 x 1232 piksel çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına, HDR’ye ve kategori ortalamasının oldukça üzerinde 5.000 nit maksimum parlaklığa sahip. Her ikisi de stereo ses sistemiyle destekleniyor.

GSMArena’nın haberine göre Honor, Snapdragon 8 Gen 3 yonga setini 12 GB RAM (Jimmy Choo varyantında 16 GB) ve 1 TB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Cihaz, orijinal Magic V Flip’teki Snapdragon 8 Plus Gen 1 çipi ile karşılaştırıldığında önemli bir performans iyileştirmesi sunuyor.

Honor Magic V Flip 2 modeli 50 MP selfie lensinin yanı sıra f/1.9 diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 200 MP ana sensör ve 120° geniş görüş alanına sahip 50 MP ultra geniş sensörden oluşan çift harici sensör kullanan kameralar taşıyor.

Cihaz kapaklı türde bir katlanabilir akıllı telefonda bulunan en yüksek kapasitelerden biri olan 5.500 mAh’lik pil kapasitesine sahip silikon-karbon bataryasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca 80W hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj özelliği de yer alıyor.

Telefonun donanım özellikleri arasında 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantıları, yan taraftaki güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucu, diğer cihazları kontrol etmek için kızılötesi verici ve harici ekranda sanal evcil hayvan gibi yapay zeka fonksiyonları ile dolu Android 15 tabanlı MagicOS 9.0.1 arayüzü ile çalışıyor.

Honor Magic V Flip 2 fiyatı

Honor’un yeni katlanabilir telefonu ünlü tasarımcı Jimmy Choo ile ortaklaşa geliştirilen, kristal benzeri bir yüzeye sahip özel bir model de dahil olmak üzere çok çeşitli renk seçenekleriyle geliyor. Cihaz gri, beyaz ve leylak renk seçeneklerinin yanı sıra buzlu cam ve mermer benzeri bir dokuyla sunuluyor.

İlk olarak Çin pazarında satışa sunulan Magic V Flip 2’nin fiyatı belli oldu. Cihaz 12 GB+256 GB’lık sürümüyle 5.499 CNY (yaklaşık 31 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. Öte yandan en pahalı seçenek olan 16 GB+1 TB’lık Jimmy Chaoo Edition modeli 7.499 CNY’den (yaklaşık 43 bin TL) listeleniyor.