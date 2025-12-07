Pil canavarı Honor X80’in 10.000 mAh bataryası kesinleşti

Reklam

Honor X80, CQC veritabanında listelenerek yakın zamanda piyasaya sürüleceğinin sinyalini verdi.

Sertifikasyon, cihazın önceki Honor X70 modelindeki 8.300 mAh'lik bataryaya kıyasla çok daha büyük bir pil ömrüne işaret ediyor.

Söylentilere göre cihaz, tam 10.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacak.

Honor, üst düzey bir performansa odaklanan yeni akıllı telefonu Honor X80 üzerinde çalışmaya devam ediyor. Çok yakında piyasaya sürülmesi planlanan modelin ilk olarak Çin pazarında satışa çıkması bekleniyor. Cihazın en dikkat çeken noktası ise olağanüstü pil ömrü olacak.

Söylentilere göre cihaz, devasa 10.000 mAh bataryası ile dikkatleri üzerine çekecek. Çin’in düzenleyici kurumu China Compulsory Certification (CQC) veritabanındaki sertifika da bu önemli ayrıntıyı doğruluyor. Telefon, 2025010915830460 model numarasıyla görünüyor. Bu da segment ortalamasının çok üzerinde bir kapasiteyle piyasaya sürüleceğini bizlere net şekilde gösteriyor.

Honor X80 etkileyici pil ömrüyle rakip tanımayacak

Serinin bir önceki modeli olan Honor X70 cihazı 8.300 mAh pil kapasitesi ile zaten dikkatleri üzerinde topluyor. Telefon bir günden fazla yoğun kullanım garantisi veriyor. Gizmochina’ya göre selefi ile karşılaştırıldığında X80 için bu fark ise epey büyük olacak gibi görünüyor.

Honor yeni nesil akıllı telefon modelinde uzun saatler oyun oynayan, video izleyen ya da internette gezinen kullanıcılar için son derece konforlu bir batarya deneyimine ev sahipliği yapacak. Telefon, kategorisindeki en uzun batarya ömrüne sahip akıllı telefonlardan biri olarak raflarda boy gösterecek.

CQC veritabanında ortaya çıkan belgeler ayrıca seride beklenen 5G bağlantı desteğini de doğruluyor. Fakat işlemci, ekran ve ek özellikler gibi özellikler henüz ne yazık ki bilinmiyor. Yine de bu konuda ortaya çıkan raporlar, markanın en son sürümlerinde görülen bir trend olan oyun odaklı performansı artırabileceğini bizlere gösteriyor.

Honor X70 modeli güçlü bataryası ve dayanıklı yapısıyla öne çıkmıştı. Halefi ise çıtayı daha da yükseltmeyi vaat ediyor. Lansmandan önceki son adımlardan biri olan CQC onayıyla Honor X80’in bu ay ilk olarak Çin pazarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

Son olarak Honor X70’in teknik özellikleri ise şu şekildeydi:

Boyutlar: 161,9 x 76,1 x 7,91 mm

Ağırlık: 199 gram

Ekran: 2640 x 1200 piksel 1,5K çözünürlüğe sahip 6,79 inç kavisli AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 6.000 nit maksimum parlaklık desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4

RAM kapasitesi: 8 GB veya 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB veya 512 GB depolama

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü arka kamera (f/1.88, OIS)

Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarj destekli 8.300 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzü

Diğer özellikler: 5G bağlantı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, kızılötesi, IP69K ve SGS 5 Yıldız sertifikaları, 80W kablosuz şarj (512GB versiyonu), stereo ses, ekran içi parmak izi okuyucu

Son olarak yakın tarihli raporlar, özellikle de 2026 yılında çok sayıda akıllı telefon üreticisinin 10.000 mAh ve üzeri telefonlar piyasaya süreceğine işaret etmişti. Anlaşılan o ki Honor X80 de bu modellerden biri olacak.