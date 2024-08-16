GTA San Andreas VR oyunu Meta tarafından süresiz rafa kaldırıldı

Meta geçtiğimiz yıllarda duyurduğu Grand Theft Auto: San Andreas VR oyunu projesini süresiz olarak rafa kaldırmaya karar verdi. Oculus Quest 2 cihazı için özel olarak yayınlanacağı vaat edilen oyun için çalışmalar ne yazık ki duraklatılmış gibi görünüyor. Ortaya çıkan bu bilgiler oyunun platforma ne zaman geleceğine ilişkin gelen soruya yanıt veren resmi Meta Quest YouTube hesabı tarafından onaylandı. GTA hayranlarını üzen bu karar ilk ağızdan doğrulanmış oldu.

GTA San Andreas VR oyunu ilk defa 2021 yılında açıklanmıştı. Şirketin o dönem gerçekleştirdiği Connect 2021 etkinliğinde Oculus Quest 2 sanal gerçeklik cihazının duyurusuyla beraber Grand Theft Auto serisinin popüler oyununun VR’a geleceği açıklanmıştı. Birkaç yıldır geliştirme süreci devam eden oyunun fişinin çekildiği öğrenildi.

Yıllardır beklenen GTA San Andreas VR iptal edildi

2021’de yapılan duyuruda GTA San Andreas VR oyunu pek çok oyunseveri oldukça heyecanlandırmıştı. Günümüzde halen daha popüler olan ve özellikle de Netflix kullanıcılarına ücretsiz sunulan GTA Trilogy: Definitive Edition mobil oyunuyla etkisini yaşatmaya devam eden oyun sanal gerçeklik dünyasına uyarlanmasıyla büyük beklenti yaratmıştı. GTA’nın unutulmaz karakteri Carl Johnson ile Los Santos‘a sanal gerçeklikle dalmayı hayal eden oyuncular maalesef bu hayalleriyle uzun bir süre daha kavuşamayacak gibi görünüyor.

EuroGamer’ın haberine göre Meta Quest’in resmi YouTube kanalı, bir kullanıcının GTA San Andreas VR oyunu ile ilgili sorduğu soruya üzücü haberi verdi. Uzun süredir herhangi bir ses soluk çıkmayan oyunun rafa kaldırıldığı açıklandı. Meta’nın şu anda diğer yapımlara rotasını çevirdiği ve bu projeyi süresiz olarak beklemeye aldığı öğrenildi. Bununla birlikte şirket Rockstar Games ile ilerleyen süreçte yeniden çalışmak için heyecan duyduklarını da ekledi. Meta Quest tarafından yapılan hayal kırıklığına uğratan yorum şu şekilde oldu:

“GTA San Andreas VR iki ekip de diğer projelere odaklandığı için süresiz olarak beklemeye alındı. Gelecekte Rockstar’daki arkadaşımızla çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”

GTA San Andreas VR çıkış tarihi ile ilgili belirsizlik artık tam anlamıyla soru işareti haline geldi. Meta’nın gelecek yıllarda bu oyunla alakalı çalışmalarına devam edip etmeyeceği şimdilik bilinmiyor. Şirketin yaptığı açıklamada bahsedilen “diğer yapımlar” muhtemelen Rockstar Games’in son dönemlerde GTA 6 ile ilgili çalışmalarını hızlandırmasına işaret ediyor.

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