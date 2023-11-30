GTA Trilogy Definitive Edition üçlemesi Netflix’te ücretsiz oluyor

GTA serisi hayranları için müjdeli bir haberle gelen Netflix, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition oyununu ücretsiz olarak abonelerine sunmaya başlayacak. Dünyaca ünlü oyun stüdyosu Rockstar Games’in piyasaya sürdüğü son oyun olan GTA üçlemesinin yenilenmiş sürümü, 14 Aralık tarihinden itibaren platformdaki abonelere bedava sunulacak. Kullanıcılar Apple App Store ya da Google Play Store üzerinden Android ve iOS’ta efsanevi üçlemeye erişim sağlayabilecek.

Netflix bugün itibariyle kullanıcıları için üç ikonik GTA oyununu içeren Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition mobil oyununu ön kayda açtı. Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas oyunlarını güncellenmiş grafiklerle bir araya getiren yapım, oyunculara nostaljik ve heyecan dolu bir deneyim vaat ediyor.

Netflix’ten Rockstar Games ile önemli anlaşma

2011 yılında piyasaya çıkan Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, unutulmaz GTA serisinin üç efsane oyununu yenilenmiş grafiklerle birlikte hayranlarıyla yeniden buluşturuyor. Üçlemenin içinde 2001’de sunulan GTA III, 2002’de çıkan GTA: Vice City ve 2004’te yayınlanan GTA: San Andreas yer alıyor. Sevilen üçleme şimdi Rockstar Games ve Netflix iş birliğiyle birlikte dijital platformun abonelerine ücretsiz bir şekilde sunulmaya hazırlanıyor.

Rockstar Games tarafından yayınlanan GTA üçlemesi, orijinal oyunların ana dokusunu, hikayesini ve karakterlerini koruyarak daha yüksek çözünürlük, yenilenmiş ışıklandırma – gölgelendirme ve yeniden şekillendirilmiş karakter modelleriyle karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte oyunların mekaniğinde de bazı iyileştirmelere yer veriliyor.

Sürükleyici bir oyun deneyimi vaat ediliyor

Liberty City’nin kaotik suç dünyasını konu alan GTA III, bir sokak serserisi ve suçlu olan Claude karakterini oyunculara sunuyor. 1980’li yılların Miami kentinde geçen GTA: Vice City’de bir suç imparatorluğu kurmaya çalışan Tommy Vercetti karakteri yer alıyor. 1990’lı yılların Los Angeles kentinde geçen GTA: San Andreas’ta ise oyuncular Los Santos’a dönen ve kentin korkutucu suç dünyasına karışan Carl Johnson karakterini yönetiyor.

14 Aralık tarihinde Netflix abonelerine Android ve iOS platformlarında ücretsiz olarak sunulacak Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, orijinal oyunların hayranlarına etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Yenilenmiş grafikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan ve eleştirmenlerden genel anlamda pozitif yorumlar alan yapım, yakında çok daha erişilebilir bir hale gelecek.