GTA 6 fiyatı hakkında dudak uçuklatan yeni iddia

GTA 6'nın fiyatı ile ilgili yeni bir iddia geldi.

Merakla beklenen yeni oyunun dudak uçuklatan bir fiyatla karşımıza çıkacağı öne sürülüyor.

İddialara göre oyun, 100 dolar ve hatta daha yüksek bir fiyat etiketine sahip olabilir.

Bir finans sektörü uzmanı tarafından yapılan analiz, oyunseverler için korkunç bir senaryoyu gözler önüne seriyor. Bu yıl piyasaya çıkması beklenen GTA 6 oyununun fiyatı beklenenden çok daha yüksek bir maliyete sahip olabilir.

Özellikle de Grand Theft Auto 5’in yakalamış olduğu inanılmaz başarı, serinin yeni oyununda cesur bir hamle için zemin hazırlıyor gibi görünüyor. Rockstar Games ve ana şirketi Take-Two Interactive, sadık hayran kitlesi ve heyecanlı beklentiler nedeniyle fiyatı yukarı çekerek devasa bir risk alabilir.

Şimdiye kadar dünya çapında en çok satan oyunlardan biri olan GTA 5’in bunca yıldan sonra bile satış listelerinde liderliğini sürdürmesi, bir markanın ne kadar güçlü olabileceğini bizlere en net şekilde gösteriyor. Take-Two Interactive’i GTA 6’yı normalden daha yüksek bir fiyata sunmaya ikna edebilecek ticari uzun ömürlülük, muhtemelen oyunseverlerden her şeye rağmen olumlu bir tepki almalarına yardımcı olabilir.

GTA 6 fiyatı ne kadar olacak?

VGC’nin aktardığı bilgilere göre Wedbush Securities’de hisse senedi araştırmaları yönetici müdürü olan Michael Pachter, GTA 6 fiyatı hakkında çarpıcı bir iddiayla karşımıza çıktı. Pachter, Grand Theft Auto 6’nın 100 dolar, hatta daha yüksek bir lansman fiyatıyla satışa sunulacağını ileri sürdü.

Pachter’a göre bu maliyeti cazip hale getirmenin bir stratejisi, oyunu Grand Theft Auto Online’a bağlamak ve oyunculara çevrimiçi bileşen için önemli bir sanal para bonusu sunmak olabilir. Warzone ve Call of Duty Mobile‘ın bir araya gelerek elde ettiği başarı ile Call of Duty’nin durumu tam anlamıyla bu konuda örnek teşkil ediyor.

“Premium deneyimin” güçlü bir çevrimiçi bileşenle bütünleştirilmesi Call of Duty’nin yeni oyunlarının satışlarında yüzde 40’a varan artışa yol açtı. Take-Two Interactive ise 2020 yılında NBA 2K21’i piyasaya sürmesinden bu yana yeni fiyat aralıklarını keşfetmek istediğinin sinyallerini veriyor.

GTA 6’nın gizem perdesi hala korunurken, oyunun nihai fiyatının ne olacağının da belirsizliğini koruduğunu ekleyelim. Tüm video oyunu sektörü nefesini tutmuş, yeni Grand Theft Auto oyunu için hazır bir şekilde bekliyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir raporda da oyunun 80 ila 100 dolar bandında bir fiyatla gelebileceğine işaret edildiğini sizlere hatırlatmak isteriz.

Grand Theft Auto 6’nın yüksek bir fiyatla piyasaya sürülmesi ihtimali, video oyunlarının maliyetlerinin genel olarak gözden geçirilmesinin önünü açabilir. Oyuncular, enflasyon ve artan geliştirme maliyetlerine rağmen şimdiye kadar zamları kabul etmekte biraz isteksiz davrandılar. Fakat GTA 6’nın gelişiyle beraber daha sonra piyasaya çıkacak diğer oyunlarda da benzer şekilde yüksek rakamlarla karşılaşabiliriz.

Son olarak GTA 6’nın muhtemel sistem gereksinimleri ile ilgili içeriğimize de göz atabilirsiniz. Ayrıca yakın zaman önce GTA 5 Enhanced Edition güncellemesinin yayınlandığını da ekleyelim.