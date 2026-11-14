GTA 6’nın kutulu sürümündeki kodun el feneriyle okunabildiği iddia ediliyor

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GTA 6'nın kutulu sürümündeki indirme kodunun, kutu açılmadan güçlü bir el feneriyle okunabildiği iddia ediliyor.

ABD kutularında kodu gizleyen bir desen bulunurken, Avrupa'da satılan PEGI kutularının bir kısmında bu desen yer almıyor.

Rockstar Games ve Take-Two iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı, oyun 19 Kasım'da çıkacak.

GTA 6’nın kutulu sürümüyle ilgili çıkışa beş gün kala bir tartışma başladı. Oyuncuların paylaşımlarına göre bazı kutularda indirme kodu, kutu açılmadan yandan tutulan güçlü bir el feneriyle okunabiliyor. İddia doğruysa kodu raftaki kutudan kopyalayan biri oyunu kendi hesabına tanımlayabilir, kutuyu satın alan kişi ise eve geldiğinde kullanılmış bir kodla karşılaşabilir.

Sorunun kaynağı, GTA 6’nın kutulu sürümünün içinde disk bulunmaması. Rockstar Games oyunu PS5 ve Xbox Series X/S için disk basmadan, yalnızca kod içeren kutularla satışa sunuyor. Oyuncu kutudaki kodu girerek oyunu dijital olarak indiriyor, yani kutunun asıl değeri içindeki koddan geliyor.

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GTA 6 kutusundaki kod nasıl görünüyor?

Engadget’ın haberine göre kod ayrı bir kağıda basılmıyor ya da kazınarak açılan bir katmanla kapatılmıyor, doğrudan kutunun iç kapağına basılıyor. Kutunun yan tarafından açılı biçimde güçlü bir ışık tutulduğunda boş kutunun içi aydınlanıyor ve kodun tamamı dışarıdan seçilebiliyor. İddia ilk olarak ResetEra forumunda ve Reddit’te dile getirildi, ardından GTA 6 Countdown hesabının 13 Kasım’da paylaştığı görüntüyle yayıldı.

Fans have discovered the entire GTA 6 redeem code on the physical copy can be seen without opening the box by shining a powerful flashlight through the side at an angle. pic.twitter.com/YtN5QhC81R — GTA 6 Countdown ⏳ (@GTAVI_Countdown) November 13, 2026

Ancak şu an dolaşımda yalnızca birkaç fotoğraf bulunuyor, bu yüzden sorunun ne kadar yaygın olduğu bilinmiyor. Kutuyu satın aldığında kodun daha önce kullanıldığını gören oyunculara ait şikayetler de şimdilik tek tük paylaşımlardan ibaret ve doğrulanmış değil.

Hangi kutular etkileniyor olabilir?

Tartışmanın merkezinde kutunun hangi bölge için basıldığı yer alıyor. Push Square’in haberine göre ABD’de satılan kutularda kodun çevresinde onu gizleyen kamuflajlı bir desen bulunuyor. Bu kutulara ışık tutulduğunda içerisi aydınlansa da kod okunamıyor. Avrupa’da satılan PEGI derecelendirmeli kutuların bir kısmında ise bu desen yer almıyor.

Kutunun içine konan çift taraflı posterin ışığı engelleyip engellemediği de netlik kazanmış değil. Bazı oyuncular yöntemi kendi kutularında denediğini ve kodu okuyabildiğini söylerken, bazıları da ambalajı açılmamış bir kutuda bunun mümkün olmadığını savunuyor. Kodların satış anında etkinleştirilmemesi ise sorunu büyütüyor, çünkü yöntem işe yararsa kopyalanan kod kutu kasadan geçmeden de kullanılabilir hale geliyor.

Rockstar ve Take-Two’dan açıklama var mı?

Rockstar Games ve Take-Two Interactive iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Engadget, şirkete kutularla ilgili bir sorundan haberdar olup olmadığını sorduğunu ancak yanıt alamadığını belirtiyor.

İddia bu nedenle şimdilik doğrulanmış değil, hangi üretim partilerinin desensiz basıldığı da bilinmiyor. Rockstar’ın açıklaması ya da çıkış gününden sonra kodu kullanılmış çıkan kutuların sayısı, tartışmanın ne kadar ciddi olduğunu gösterecek.

Türkiye’deki GTA 6 kutularını etkiler mi?

Türkiye’de satılan kutulu konsol oyunları genellikle PEGI derecelendirmeli Avrupa baskıları olduğundan, iddianın en çok konuşulan kısmı Türk oyuncuları da ilgilendiriyor. Yine de Türkiye’ye gelen kutularda kamuflaj deseninin bulunup bulunmadığına dair bir bilgi yok.

Dijital sürümde böyle bir risk bulunmuyor. GTA 6, PlayStation Store Türkiye’de Standart Sürüm için 3.999 TL, Ultimate Edition için 4.999 TL fiyatla ön siparişte bulunuyor ve dijital ön sipariş verenler oyunu şimdiden konsollarına indirebiliyor. Oyun 19 Kasım Perşembe günü PS5 ve Xbox Series X/S için çıkacak.