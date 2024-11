Call of Duty Mobile 1 milyar indirme sayısına ulaştı

Call of Duty Mobile oyunu 5. yıl dönümünü etkileyici bir dönüm noktasına ulaşarak kutluyor. 2019’daki lansmanından bu yana oyun, Android ve iOS cihazlar üzerinde 1 milyar indirme sayısını görmeyi başardı.

5 yıldır mobil kullanıcılar için ilgi odağı haline gelen oyun, konsol ve PC’deki hayranlarını da memnun ederek kaliteyi ve eğlenceyi korumayı başardı. Bu sayede sağlam bir oyuncu topluluğu oluşturdu. Ulaşılan bu çarpıcı dönüm noktası ise oyunun geniş bir kitleyi nasıl fethettiğini, akıllı telefonlarda ve tabletlerde bile yoğun deneyimler sunabildiğini gösteren bir başarı olarak karşımıza çıktı.

Call of Duty Mobile kapanacak mı? Activision’dan cevap geldi

Call of Duty Mobile, tamamen farklı bir oyun olan ve konsollarda da ayrı olarak bulunan Call of Duty Warzone Mobile’ın varlığına rağmen hala oyunseverlerle buluşmaya devam ediyor. Warzone Mobile’ın piyasaya sürülmesiyle birlikte birçok oyuncu Call of Duty Mobile’a ne olacağını merak etmişti.

Yeni bir Call of Duty mobil oyunu geldiği için “Activision oyunu kapatacak mı?” sorusunun yanıtı arıyordu. Konuya ilişkin açıklamada bulunan yayıncı, oyunseverlerin söylentilerini ve korkularını hızla yalanladı. Android Headlines’ın haberine göre CoD Mobile’ın kapatılmayacağını doğrulayan şirket, her iki mobil oyunun da ayrı olarak yollarına devam edeceğini ifade etti.

Activison ekibi Call of Duty: Mobile’ı devre dışı bırakma planının olmadığını ve oyunun uzun süre destek alacağını net bir şekilde bildirdi. Sevilen oyun beş yıllık yaşamı boyunca bol miktarda içerikle karşımıza çıktı ve aktif bir topluluk yarattı. İlerleyen süreçte de bu topluluğun desteklenmeye devam edileceği ve daha fazla içeriğin sunulacağı söylendi.

Yeni battle royale haritası: Krai

Call of Duty Mobile beşinci yıldönümünde Krai adında yeni bir battle royale haritasına sahip olacak. Bu harita beş ilgi çekici noktaya sahip yoğun bir şehir manzarası olarak tanımlanıyor ve aynı zamanda oyuncuların tamamlayabileceği, bölgeye bağlı bir anlatı arayışı da olacak. Ayrıca ışınlanma adı verilen mod için sahnede hızlı bir şekilde hareket etmenizi sağlayacak yeni bir sınıf da olacak.

Activision şirketi ayrıca yeni bir silah olan USS 9 SMG’yi de tanıtacak. Büyük bir sabırsızlıkla beklenen 10. sezon 6 Kasım tarihinde başlayacak. Bu sezonda Call of Duty Mobile’ın beşinci yıl dönümünü kutlamak için çeşitli özel etkinlikler karşımıza çıkacak.

Peki ya siz Call of Duty Mobile hakkında neler düşünüyorsunuz?