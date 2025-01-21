GTA 6 oyun sektöründe bir dönüm noktası olabilir

Sonbaharda PS5 ve Xbox Series X/S'e gelecek GTA 6 büyük beklenti yarattı.

Merakla beklenen oyunun sektör adına yeni bir dönüm noktası başlatabileceği söyleniyor.

Şimdiden pek çok rakip oyun şirketi, fiyatlandırma ve takvim planlamalarını GTA 6'ya endekslemiş durumda.

Rockstar Games’in merakla beklenen yeni oyunu Grand Theft Auto 6, tüm oyun sektörü için çığır açıcı yeni bir dönüm noktası başlatabilir. Öngörülemeyen durumlar dışında 2025 yılında yayınlanması planlanan oyunun kitlesel bir fenomen haline gelmesi planlanıyor. Artık günümüzde bir efsane haline gelen serinin merakla beklenen dönüşü koca bir sektörün gözlerini üzerini çevirmiş durumda.

2013’teki GTA 5’ten sonra serinin ilk oyunu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan GTA 6 yılın sonbahar aylarında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelecek. Heyecan uyandıran oyun, endüstride yepyeni bir sayfa açarak dünya çapında milyonlarca oyunsevere hitap edecek. Ortaya çıkan son raporlar, oyunun sektördeki durumunu daha iyi bir şekilde analiz etmemize yardımcı oluyor.

Tüm sektörün gözü GTA 6’ya çevrildi

GTA 6’nın önemi, Epyllion CEO’su Matthew Ball’un sözlerinden açıkça ortaya çıkıyor. “2025 yılında oyun sektörünün durumu” konulu sunumda Rockstar Games hisseleri toparlanmanın belirleyicileri unsurları arasında yer aldı. İddialara göre Nintendo Switch 2, taşınabilir cihazların geri dönüşü ve yeni pazarlara açılmanın yanı sıra Grand Theft Auto’nun yeni oyunu da bu durgunluk döngüsünü kırmaya yardımcı olabilir.

Ancak oyunun piyasaya çıkması bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Konsol ayrıcalığı, yeni ortaya çıkan el konsolları da dahil olmak üzere diğer platformlarda harcanan sürenin azalması riskini taşıyor. Bir başka önemli tehlike ise Rockstar hisselerinin dikkat çekmesi, diğer üreticilerden zaman ve para alması oluyor. Bunun tahmin edilmesi zor sonuçları olan gerçek bir tekel oluşabileceği ifade ediliyor.

GTA 6 fiyatı henüz tam olarak bilinmese de yakın tarihli raporlar, oyunun 100 dolarlık bir fiyata sahip olacağına işaret ediyor. Matthew Ball, sektör için yeni bir referans noktası olarak 70 doların üzerinde bir fiyat etiketi iddiasını doğruluyor. Rockstar’ın cesareti üzerine diğer büyük oyun şirketlerinin de AAA oyunlarını bu fiyatlardan alıcılara sunacağı tahmin ediliyor.

Öte yandan pek çok rakip şirket, büyük oyunlarının takvim planlarını GTA 6’ya göre ayarlıyor. Rockstar imzalı oyunun 2025 yılının sonlarında piyasaya çıkması beklenirken, birçok firmanın kendi yapımlarını 2026’ya veya daha ileri bir tarihe ertelediği biliniyor.

Son olarak yakın zamanda ortaya çıkan bazı raporlarda GTA 6’nın en az 86 saat uzunlukta bir ana hikayeye sahip olacağını duyduk. Ayrıca GTA 6 muhtemel sistem gereksinimleri de belli oldu.