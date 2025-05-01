Eski Rockstar patronundan dikkat çeken GTA 6 açıklaması

Eski Rockstar Games yöneticisi Obbe Vermeij, GTA 6 ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GTA 4'ün başındaki isimlerden biri olan Vermeij, oyunun yeni bir fragman videosuna ihtiyacı olmadığını ifade etti.

Rockstar ekibinin, GTA 6'nın gizem unsurundan yararlanabileceği dile getirildi.

Rockstar Games, Aralık 2023’te ilk fragmanı yayınlamasına rağmen GTA 6 oyunu son on yılın en çok beklenen oyunlarından biri olmayı sürdürüyor. O zamandan bu yana geliştirici şirket, yeni tanıtım materyali konusunda sessizliğini koruyor. Bunun üzerine olası bir ikinci fragman hakkında çeşitli söylentiler ortalıkta dolaşmaya devam ediyor.

Yine de herkes yeni bir fragman videosunun yayınlanmasını pek de gerekli görmüyor. Rockstar North’un eski teknik direktörü ve GTA 4’e kadar serinin deneyimli ismi Obbe Vermeij, yapımcının gizemi koruyup oyunun resmi tanıtımına kadar daha fazla fragman yayınlamayabileceğini söyledi.

“GTA 6’nın başka bir fragmana ihtiyacı yok”

Vermeij’e göre mevcut beklenti düzeyi, lansmanı büyük bir olaya dönüştürecek kadar etki yaratacağının garantisini veriyor. Tecrübeli yönetici sosyal medyada yaptığı paylaşımda, kendisine kalsa sadece çıkış tarihini açıklamaya odaklanacağını söyledi: “GTA 6 etrafında yeterince heyecan var ve sürpriz unsuru lansmanı daha da büyük bir olay haline getirirdi. Bu ustaca bir hamle…”

Obbe Vermeij, açıklamalarında GTA 4’ün 2007’de ertelenme sürecini hatırlattı. Bunun nedeni, ekibin lansmanı orijinal tarihten birkaç ay önceye ertelemesiydi.

VG247’nin haberine göre ayrıca Rockstar’ın GTA 6 için de benzer bir nihai karar alabileceğini, özellikle de Take-Two’nun Ağustos ayındaki mali raporunun ardından böyle bir karar alabileceğini öne sürdü.

Vermeij, 2008 yılında Rockstar’dan ayrıldı ancak şirketin hareketlerini izlemeye devam ediyor. Gizli bilgilere erişiminin olmadığını vurgulayan yapımcı, ancak yeni bir fragman yayınlamak zorunda kalmadan, yapımcının yayın tarihini beklenmedik bir şekilde duyurmasını umduğunu dile getirdi.

GTA 6’nın ilk fragmanı rekor kırdı

Rockstar Games ekibi tanıtım planları konusunda da sessizliğini koruyor. Aralık 2023’te yayınlanan ilk fragman izlenme ve inceleme rekorları kırdı. Şirket o tarihten bu yana herhangi bir yeni resmi içerik paylaşmadı. Bu durum, topluluğun bir kısmının plakalara ve ayın evrelerine dayalı teoriler ortaya atmasına yol açtı.

Rockstar şu anda GTA 6’yı yeni nesil konsollar için 2025’in sonlarında yayınlamayı planlıyor. Oyuncular o zamana kadar şirketin yeni detaylar açıklayıp açıklamayacağını merakla bekliyor.