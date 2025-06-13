Rockstar’tan devrimsel adım: Sanatçılar şarkılarını GTA 6’ya ekleyebilecek

Rockstar Games, GTA 6'da önemli bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.

İddialara göre şirket, sanatçıların kendi şarkılarını oyuna eklemelerine izin verecek.

GTA 6 bu sayede Spotify ve Apple Music gibi platformlara bir noktada rakip olacak.

Merakla beklenen GTA 6 oyunu yalnızca Rockstar Games oyun serileri için değil, aynı zamanda bünyesinde yer alacak çeşitli yenilikler sayesinde koca bir endüstri için devrim niteliğinde olacak. Ortaya çıkan son raporlar, Rockstar’ın oyunun müzik pazarını da sarsabilecek çeşitli unsurlara sahip olacağına işaret ediliyor.

Gelen son bilgilere göre Rockstar Games, bağımsız müzisyenleri destekleyecek önemli bir atılıma hazırlanıyor. Söylentilere göre şirket, sanatçılara şarkılarını yeni Grand Theft Auto oyununa ekleme imkanı sunacak. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Ünlü müzisyenden dikkat çeken iddia

Ünlü Amerikalı rapçi ve müzik yapımcısı Jermaine Dupri, New Rory & Mal programına verdiği röportajda, sanatçıların şarkılarını doğrudan GTA’nın açıklanmayan bir sürümüne gönderebileceklerini ima ediyor. Söz konusu videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

JD, hangi başlığın bu özelliği kazanacağını belirtmese de her şey şimdilik tüm ipuçları henüz piyasaya sürülmemiş olan Grand Theft Auto VI’ya işaret ediyor. Merakla beklenen GTA 6’nın Mayıs 2026’da piyasaya çıkacağı biliniyor.

Tüm bu iddialar, Rockstar Games’in GTA 5’e yenilik eklemeyi planlamasının çok düşük bir ihtimal olmasından kaynaklanıyor. Sadece serinin en son sürümünün 10 yıldan fazla bir süre önce, 2013’te yayınlandığını hatırlatmakta fayda var.

Bu nedenle yapımcının 2026’da yayınlanacak oyuna dahil edilecek bir yenilikten bahsetmemesi çok düşük bir ihtimal diyebiliriz. Dolayısıyla tüm oklar şu anda GTA 6’yı gösteriyor.

GTA 6, Spotify ve Apple Music’e rakip olacak

Dupri daha da ileri giderek oyunla ilgili başka önemli ipuçları da aktarıyor. Drake’in ayrıca kendi oyun içi radyo istasyonuna sahip olacağını ve anladığı kadarıyla oyuna başka hiçbir yerde bulunmayan şarkıları yükleyebileceğini ekliyor.

Bu da GTA 6’yı Spotify, Apple Music ve diğerleri gibi bir tür müzik akışı hizmetine dönüştürecek gibi görünüyor. Söz konusu yeni ipuçları, oyunun derinliği ile ilgili bizlere önemli ayrıntılar sunuyor.

Fakat yine de şimdilik JD’nin söylediklerini mutlak gerçek olarak kabul edemeyiz. Ancak müziğin her zaman serideki tüm oyunların odak noktası olduğu ve GTA 6’nın oyun sektöründeki en büyük sürüm olma vaadini göz önünde bulundurduğumuzda, Rockstar Games ekibinin böyle bir şey planladığına inanmak pek de zor değil diyebiliriz.