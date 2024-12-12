GTA 6 çıkış tarihi rakip şirketlerde paniğe sebep oldu

GTA 6'nın 2025 yılında Xbox Series X/S ve PlayStation 5'te piyasaya çıkması bekleniyor.

Merakla beklenen oyun yalnızca oyunseverleri değil, ayrıca rakip şirketleri de sabırsızlandırıyor.

Birçok firma, GTA 6 ile aynı dönemde oyun yayınlamamak için şirketten kesin bir lansman tarihi onayı bekliyor.

2025 yılı oyun dünyası adına büyük bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Take-Two Interactive çatısı altında faaliyet gösteren Rockstar Games, önümüzdeki yıl piyasaya çıkacak yeni GTA oyunu ile dikkatleri üzerine çekecek. Tüm dünyada büyük bir sabırsızlıkla beklenen GTA 6, çıkış tarihi konusunda tartışma yarattı. Oyun daha piyasaya çıkmadan rakiplerine büyük bir korku saldı.

2013 yılında piyasaya çıkan GTA 5’ten sonra gelen ilk Grand Theft Auto oyunu olacak GTA 6, Rockstar Games’in geçen yıl yaptığı açıklamaya göre 2025 yılında oyunseverler ile buluşacak. Fakat oyunun olası bir erteleme kararı durumunda tüm sektörün planlarını değiştireceği tahmin ediliyor.

Rakipler, GTA 6 lansmanıyla aynı dönemde oyun çıkarmak istemiyor

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre 2025 için lansman planları olan rakip oyun şirketleri, GTA 6’nın gelişinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Oyunun piyasaya çıktığı dönem birçok büyük firma, kendi lansman planlarında değişikliğe gitmeyi ve yeni Grand Theft Auto oyunuyla tarih konusunda çakışmamayı amaçlıyor.

Bu şirketlerin fikri, lansman planı yapmak için GTA 6’nın çıkış tarihinin onaylanmasını beklemek olacak. Böylece oyuncuların dikkatini çekmek için herhangi bir rekabet olasılığının önüne geçilmesi sağlanacak.

Take-Two’nun oyunu 2025’te çıkarma sözünü tutup tutmayacağı, yoksa oyunun 2027’ye mi erteleneceği henüz bilinmiyor. Fakat bu konuda oyun endüstrisinde yoğun bir tartışma olduğunu belirtmekte fayda var.

Yine de GTA’nın piyasaya sürülmesinin büyük bir olay olduğu düşünüldüğünde rakip şirketlerin bu tutumu aslında pek de şaşırtıcı değil. 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, perakende satışlarda 1 milyar dolara en hızlı ulaşan oyun oldu. Başarılı yapım şu ana kadar toplam 205 milyon adet satıldı.

Yakın zaman önce Rockstar Games, YouTube’daki GTA 6 oynatma listesini sürpriz bir şekilde güncelledi. Listeye şu anda yayında olmayan gizli bir video eklendiği düşünülüyor. Bu da çok yakında yeni GTA 6 fragman videosuyla karşılaşabileceğimizin ipuçlarını ortaya koyuyor.