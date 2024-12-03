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    Rockstar Games’ten önemli ipucu: Yeni GTA 6 fragmanı yolda

    Rockstar Games, çok yakında yeni bir GTA 6 fragmanı ile karşımıza çıkabilir. Dikkat çekici bir ipucu ortaya çıktı.
    GTA 6
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    • Rockstar Games, çok yakında yeni bir GTA 6 fragmanı ile karşımıza çıkabilir.
    • Şirket dün sürpriz bir şekilde YouTube'daki GTA 6 oynatma listesini güncelledi.

    Rockstar Games, tüm zamanların en popüler oyun serileri arasında kabul edilen Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Son olarak 2013’te yayınlanan GTA 5 ile genişletilen seri, şimdiden büyük bir sabırsızlıkla beklenen GTA 6 oyunuyla önümüzdeki yıl hayranlarının karşısına çıkmayı planlıyor.

    Rockstar Games’in, müzik dünyasının dışında en çok izlenen ilk yapımlardan biri olarak YouTube’da rekorlar kıran Grand Theft Auto 6’nın ilk fragmanını yayınlamasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Aradan geçen bu uzun süre zarfından sonra şirket, şimdi yeni GTA 6 fragmanı ile oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Ortaya çıkan son ipuçları, oyunla ilgili beklentileri artırdı. İşte detaylar…

    Rockstar, GTA 6 oynatma listesini güncelledi

    İlk GTA 6 fragmanından bu yana pek çok internet kullanıcısı, oyunla ilgili yeni ipuçları ve sızıntılar bulmak için her küçük ayrıntıya dikkat etmeye başladı. Bu kez Unia_ adlı Reddit kullanıcısı sürpriz bir tespitle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

    Oyunun ilk fragmanı için kullanılan oynatma listesinin son birkaç saat içinde güncellendiğini ve bunun hayran topluluğunu alarma geçirmeye yeterli olduğu ifade edildi. Rockstar Games’in YouTube sayfasını ziyaret eden kullanıcılar, oynatma listesinin dün güncellendiğine dair bir göstergeyle karşılaşmaya başladı.

    Yeni GTA 6 fragmanı
    Görsel: Unia_ / Reddit

    Reddit forumlarında bu hamle hızla ön plana çıktı. Pek çok oyun tutkunu, bu güncellemenin büyük bir sürprizin bir göstergesi olabileceğine inanmaya başladı. Yalnızca tek bir fragmanın yer aldığı oynatma listesinin neden ön plana çıkarıldığı tartışmalara sebep olurken, akıllara Rockstar’ın yeni GTA 6 fragmanı için kolları sıvadığı ihtimali geldi.

    GTA 6’nın orijinal fragmanının 4 Aralık 2023’te yayınlandığını ve birinci yıl dönümüne yaklaştığımızı da hatırlatmakta fayda var. Rockstar’ın serinin uzun zamandır beklenen oyunu hakkında özel bir açıklama yapıp yapmayacağını bekleyip görmemiz gerekiyor.

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    Peki siz Rockstar Games’in bu sürpriz adımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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