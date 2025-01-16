GTA 6 fiyatı ne kadar olacak? İşte dikkat çeken yeni iddia

Rockstar Games imzalı yeni GTA 6 oyunu 2025 yılı sonbaharında oyunseverlerle buluşacak.

Merakla beklenen oyunun 80 ila 100 dolar seviyesinde bir fiyat etiketine sahip olacağı iddia edildi.

Bununla birlikte GTA 6, analistlere göre sektördeki AAA oyunların genel fiyatlarını da artırmaya yardımcı olacak.

Grand Theft Auto VI’nın 2025 yılı sonunda gelmesi planlanıyor. Bununla birlikte merakla beklenen yeni oyunun genel anlamda video oyunu sektöründe olası bir fiyat artışına yol açabileceği öne sürülüyor. Şu anda AAA oyunlar için standart değerin 70 dolar olduğunu hatırlamakta fayda var. Sızdırılan GTA 6 fiyatı söylentileri ise bu değerin daha da yükseğe çıkacağına işaret ediyor.

2013’te piyasaya çıkan GTA 5’ten sonra seriye eklenecek olan ilk Grand Theft Auto oyunu olacak GTA 6 yalnızca devasa haritası, gelişmiş özellikleri ve yenilikçi teknolojileriyle sektöre yeni bir boyut getirmeyecek. Oyunun fiyat etiketi bakımından da sektör adına bir sıçrama yaratacağı iddia ediliyor. İşte ortaya çıkan dikkat çekici son raporlarla ilgili merak edilen tüm detaylar…

GTA 6 fiyatı 100 doları bulabilir

GameSpot tarafından aktarılan bilgilere göre analistler, Take-Two Interactive’in Grand Theft Auto 6’yı 80 ila 100 dolar arasında bir fiyatla piyasaya sürebileceğine, bunun da yeni bir endüstri fiyat standardı oluşturacağına, yani onu diğer şirketlerin de takip edeceğine inanıyor.

Epyllion yatırım analisti Matthew Ball’a göre GTA 6’daki fiyat artışı, diğer şirketlerin oyunlarını yüksek fiyatlarla piyasaya sürmesine ve sektördeki mevcut engeli aşmasına neden olabilir. Teorik olarak bu durum 2025 yılına kadar video oyun sektörünün büyümesine yol açabilir.

Bunun Take-Two Interactive oyunlarının fiyatını ilk artırışı olmayacağını hatırlamakta fayda var. Şirket, 2020 yılında AAA oyunlarının değerini 60 dolardan 70 dolara çıkaran ilk şirketlerden biri oldu. Şimdi benzer bir senaryo GTA 6’da da karşımıza çıkabilir.

Stüdyolar standart değere ek olarak özel sürümler, mikro işlemler ve abonelik sistemi gibi diğer gelir biçimlerini de arıyor. Grand Theft Auto V örneğinde, 2013 yılında piyasaya sürülen GTA 5, çevrimiçi modun mikro işlemleri sayesinde 205 milyondan fazla kopya sattı ve Rockstar Games’e ciddi seviyede gelir kazandırdı.

Analistlerden gelen ilk tahminler, GTA 6’nın yalnızca ilk yılında 40 milyon adet satabileceğini ve 3 milyar dolar gelir elde edebileceğini gösteriyor. Ubisoft gibi şirketler, GTA 6’nın piyasaya sürülmesini, video oyunları dünyasına daha fazla insan çekme potansiyeli nedeniyle sektör adına olumlu bir hamle olarak değerlendiriyor.

Son olarak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan gelişmelerle birlikte GTA 6’nın en az 86 saatlik bir hikaye uzunluğuna sahip olacağı ortaya çıkmıştı. Bu anlamda yeni Grand Theft Auto oyunu, oyunseverlere olağanüstü bir deneyim sunacak gibi görünüyor.