Google, yapay zekanın enerji ihtiyacı için nükleer santral anlaşması yaptı

Teknoloji devleri, veri merkezlerinin artan enerji ihtiyacını karşılamak için nükleer enerjiye yöneliyor.

Google, ilk nükleer reaktörü "Hermes 2"yi ABD'nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge şehrinde kuracağını duyurdu.

Reaktör, yapay zeka gibi enerji yoğun teknolojilerin gereksinimlerini karşılamak amacıyla 500 megavatlık büyük bir projenin ilk adımı olacak.

Teknoloji şirketlerinin enerjiye olan doymak bilmeyen iştahı, artık geleneksel yollardan daha fazlasını aramaya itiyor. Veri merkezlerinin devasa enerji ihtiyaçlarına çözüm arayan firmaların nükleer enerjiye olan ilgisi de her geçen gün artıyor.

Bu alandaki en cesur ve somut adımlardan birini atan Google, internet sitesinden yaptığı bir açıklamayla, Kairos Power şirketiyle ile 2024 yılında imzalamış olduğu anlaşma kapsamında ilk nükleer reaktörünün kurulacağı yeri resmi olarak duyurdu.

Veri merkezleri için dev enerji çözümü

Google’ın ilk nükleer reaktörü, Amerika Birleşik Devletleri’nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge şehrinde yer alacak. “Hermes 2” adı verilen tesisin, Tennessee Valley Authority (TVA) ile yapılan uzun vadeli bir anlaşma kapsamında, Google’a 50 megavat güç sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Hermes 2 reaktörü, aslında Google’ın Tennessee ve Alabama eyaletlerinde bulunan veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılamak için planladığı 500 megavatlık daha büyük bir projenin ilk ayağını oluşturuyor. Çoklu küçük modüler reaktörlerden (SMR) oluşan büyük projenin ilk reaktörü olan Hermes 2’nin ise 2030 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Google neden nükleer santral kuruyor?

TVA CEO’su Don Moul, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada nükleer enerjinin, gelecekteki enerji güvenliğinin temeli olduğunu belirtti. Google’ın bu öncü projelerin maliyet ve risk yüküne ortak olmasının, hem Google’a bu çözümlere ulaşmada yardımcı olduğunu, hem de TVA’nın söz konusu teknolojinin geliştirme yükünü müşterilerine yüklemesini engellediğini vurguladı.

Engadget’e göre Google ile Kairos Power arasındaki ortaklık, bir şirketin SMR’lerden nükleer enerji satın almak için yaptığı ilk anlaşma olma özelliğini taşıyor. Anlaşmanın mali detayları henüz açıklanmadı. Ancak Google’ın Kairos Power ile yaptığı 500 megavatlık sözleşmenin potansiyelinin 2035 yılına kadar tam olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Nükleer enerjiler teknoloji şirketleri için neden önemli?

Üretken yapay zeka gibi enerji yoğun teknolojileri büyütmek için devasa miktarda elektriğe ihtiyaç duyan teknoloji şirketleri, ABD’nin enerji tüketimini rekor seviyelere taşıdı. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından geçtiğimiz günlerde paylaşılan raporda, ülkenin enerji kullanımının 2026’da rekor seviyelere ulaşmasının beklendiği duyuruldu.

Google gibi büyük teknoloji şirketlerinin, bu duruma bulduğu çözüm ise, yeni nesil nükleer enerjiye yatırım yapmak oldu. Nükleer santraller sayesinde firmalar, yapay zeka modellerini eğitmek için kullandıkları devasa büyüklükteki veri merkezlerinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek.

Aynı zamanda proje, ABD hükümetinin de tam desteğini alıyor. ABD Enerji Bakanı Chris Wright, yaptığı açıklamada “Gelişmiş nükleer reaktörlerin kullanıma sunulması, Amerika’nın yapay zeka hakimiyeti ve enerji liderliği için hayati önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.