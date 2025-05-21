Google Arama için “Yapay Zeka Modu” (AI Mode) başlatıldı: Nasıl çalışıyor?

Google Arama için Yapay Zeka Modu seçeneği resmen kullanıma sunuldu.

Bir süredir test edilen AI Mode özelliği ilk olarak ABD'de kullanıcılarla buluştu.

İlerleyen aylarda bu yeniliğin Türkiye ve diğer ülkelere de gelmesi bekleniyor.

Google kullanıcıları tamamen yapay zeka destekli bir arama deneyimi ile tanışıyor. Bugünden itibaren kullanıcılar için yepyeni bir dönem başlıyor. Yapay Zeka Modu (AI Mode) adı verilen yeni Google Arama seçeneği artık deneysel bir işlev değil, Search Labs’in bir parçası olarak kararlı sürüme taşınıyor.

Bir süredir test edilen yeni özelliğin ilk ipuçlarını geçen hafta öğrenme şansına sahip olmuştuk. Nihayet kullanıcılarla buluşan yenilik, başlangıçta yalnızca ABD’deki kullanıcılar tarafından erişilebiliyor.

Teknoloji devi Google bunun Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanıcılar için ne zaman gerçeğe dönüşeceğine dair henüz resmi ayrıntı vermedi. Fakat çok yakında şirketten konuya ilişkin bir açıklama geleceği tahmin ediliyor.

Google AI Modu ne işe yarıyor?

Google’ın geliştirdiği yapay zeka odaklı yeni arama seçeneği, kullanıcıların karmaşık sorular yazmasına olanak sağlıyor. Google, arama motorunun soruları daha küçük parçalara böldüğünü, bunların web genelinde arandığını ve daha sonra tek ve tutarlı bir cevap olarak sunulduğunu vurguluyor:

“Bu yeni seçenek, Arama’nın geleneksel bir Google aramasından daha derinlere inmesini sağlayarak web’in sunduğu daha fazla şeyi keşfetmenize yardımcı oluyor.”

Google, Yapay Zeka Modu özelliğini ana web sitesinde ya da akıllı telefon uygulamasında bir sekme olarak uygulamaya karar verdi. ABD’li kullanıcılar bu seçeneği önümüzdeki aylarda görecek. Merakla beklenen yeniliğin Türkiye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Kullanıcılar kişiselleştirilmiş bir deneyimden yararlanacak

Google yeni “AI Modu” özelliğinin kullanıcıların daha önce yaptığı aramalara dayalı öneriler sunabileceğini bildirdi. Gmail gibi diğer Google uygulamalarına bağlanarak kişiselleştirme seviyesini artırmanız da mümkün hale gelecek.

Sistem kişisel ilgi alanlarınıza göre ve ayrıca bir sonraki seyahatinizin tarihine ve otelinizin konumuna göre restoran önerebilecek.

Google Arama Başkan Yardımcısı Liz Reid, AI Modu seçeneğinin “son on yılın en başarılı Arama lansmanları arasında” yer aldığını söyledi. Reid’e göre kullanıcılar bu sayede daha fazla araştırma yapıp daha mutlu bir deneyime ulaşıyor.

Bu yenilik web sitelerini olumsuz etkileyebilir

Google aramasında yapay zeka tabanlı bu yenilik, bugüne kadar internette içerik yayınlamış milyonlarca web sitesinin aleyhine çalışacak gibi görünüyor. Cevaplar yapay zeka tarafından özetlenmiş bir biçimde ekrana geliyor.

Kullanıcılar arama motoruyla etkileşimini sürdürüyor ve sayfalara kullanıcılar tarafından erişilmiyor. Bu da söz konusu platformların tıklanma ve dolayısıyla da gelir elde etmesinin önüne geçiyor.

Google yapay zeka tarafından üretilen yanıtlar için kullanılan içeriklerin yaratıcılarını nasıl ödüllendireceği konusunda bugüne kadar bir yanıt vermedi. Bu bağlamda web sitelerini memnun edecek bir strateji sunulup sunulmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Ayrıca Google I/O etkinliğinde şirket Meet uygulaması için gerçek zamanlı çeviri özelliğini kullanıcılarla buluşturdu.