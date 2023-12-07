Google’ın yeni yapay zeka modeli Gemini duyuruldu

Teknoloji devi Google bugün üretken yapay zeka alanında hizmet sunacak yeni geniş dil modeli Gemini ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni AI hizmeti, çok yönlü yapısıyla birlikte günlük görevlerden bilimsel araştırmalara kadar pek çok farklı senaryo için optimize edilmiş versiyonlarla geliyor.

Çok yönlü yapısıyla öne çıkan yapay zeka modeli ile birlikte metin, görüntü, video, ses ve programlama ile ilgili pek çok işlevi tek bir çatı altında gerçekleştirmenize olanak tanınacak. Bununla birlikte OpenAI şirketinin GPT ve DALL-E hizmetlerinde olduğu şekilde metin işleme ve görüntü oluşturma alanlarında ayrı ayrı modeller oluşturma ihtiyacını giderecek.

Yeni Google yapay zekası Gemini üç versiyonla geliyor

Google’ın geliştirdiği yeni yapay zeka modeli yerel olarak AI desteğine sahip olan akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar da dahil olmak üzere pek çok farklı platforma yönelik optimize edilmiş sürümler içeriyor. Gemini’nin üç modeli olduğu belirtiliyor. Bunlardan ilki olan Ultra seçeneği, karmaşık görevler için güçlü bir performans vaat ediyor. Pro sürümünde zorlu görevler için hizmet sağlanırken, son olarak Nano versiyonunda ise telefon, tablet ve bilgisayar gibi tüketici cihazlarında yerel işleme için verimli bir hizmete ev sahipliği yapılacak.

Google’ın çatı şirketi olan Alphabet altında yer alan DeepMind firmasının CEO koltuğunda oturan Demis Hassabis, Gemini’nin yüksek performansını ispatlamak adına çeşitli testler gerçekleştirildiğini ve ortaya çıkan sonuçların, hizmetin ‘kitlesel anlama’ konusunda insanları geride bırakabilecek ilk yapay zeka olduğunu gösterdiğini aktarıyor.

İnsan zekasını geride bırakıyor

Rakiplerine kıyasla dünyaya dair olağanüstü bir bilgi kapasitesi içeren hizmet, problem çözme becerileri ile de dikkatleri üzerinde topluyor. Matematik, fizik, tarih, hukuk, tıp ve etik gibi 57 konuyu bir araya getiren bir test gerçekleştiren şirket, Ultra sürümünün yüzde 90,0 puan aldığını, bir insanın ise maksimum yüzde 89,8 puan alabildiğini açıkladı. OpenAI’nin geliştirdiği GPT-4 dil modelinin aldığı puan ise yüzde 86,4 olarak karşımıza çıkıyor.

Gemini 1.0 versiyonu metin, görüntü, ses ve çok daha fazlasını aynı anda tanıyıp anlama konusunda eğildi. İncelikli bilgileri rahatlıkla kavrayan hizmet, bugün itibariyle Pro sürümüyle Google’ın yapay zeka sohbet robotu Bard ile entegre edilecek. ChatGPT rakibi AI hizmeti, bu sayede çok daha gelişmiş bir anlama yeteneğine ulaşacak.

170’den fazla ülkede yayınlandı

Şu anda 170’in üzerinde ülke ve bölgede faaliyete sunulan hizmet, şimdilik yalnızca İngilizce dilinde hizmet veriyor. Bununla birlikte Google, çok yakında bu hizmetin daha fazla dil desteğine sahip olacağını ve daha fazla bölgede kullanıma açılacağını aktarıyor. Son olarak şirket, bu yapay zeka modelini ilerleyen aylarda Google Aramalar, Google Ads, Google Chrome ve Duet AI gibi ürünlerinde kullanıcılarla buluşturacak.