Google’ın yapay zeka içerik dedektörü SynthID Detector herkese açıldı

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Google, yapay zekayla üretilen içerikleri tespit eden SynthID Detector aracını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü herkesin kullanımına açtı.

synthid.com adresinden ücretsiz kullanılabilen araç, Google'ın yanı sıra OpenAI, Nvidia ve Kakao modelleriyle üretilen görsel, video ve ses dosyalarını tanıyor.

Araç Türkiye'den de kullanılabiliyor, ancak arayüzü şimdilik yalnızca İngilizce ve SynthID filigranı taşımayan içerikleri tespit edemiyor.

Google, bir görselin, videonun ya da ses dosyasının yapay zekayla üretilip üretilmediğini kontrol eden SynthID Detector aracını 7 Ekim 2026 Çarşamba günü herkesin kullanımına açtı. Geçen yıl yalnızca gazeteci ve araştırmacılara sunulan araç artık dünya genelinde kullanılabiliyor, ancak şimdilik yalnızca İngilizce olarak sunuluyor.

Araç yalnızca Google’ın kendi modelleriyle sınırlı kalmıyor, OpenAI, Nvidia ve Kakao’nun yapay zeka araçlarıyla üretilen içerikleri de tanıyor. Apple Intelligence ile oluşturulan görsellerin ise yakında listeye eklenmesi bekleniyor. Sahte görsel ve ses kayıtları son dönemde sık sık gündeme geliyor. Daha bu hafta başında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de deepfake’e karşı sesini marka olarak tescil ettirmek için başvurmuştu.

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SynthID Detector nedir, nasıl çalışıyor?

Google DeepMind’ın 2023’te geliştirdiği SynthID, yapay zeka araçlarının ürettiği görsel, video ve ses içeriklerine gözle görülmeyen ve kulakla duyulmayan bir filigran yerleştiriyor. Detector ise yüklenen dosyada bu filigranı arıyor. Google DeepMind Bilim ve Stratejik Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Pushmeet Kohli’nin paylaştığı bilgilere göre şirket bugüne kadar 180 milyardan fazla görsel ve videoyu, toplamda 240 bin yıla denk gelen ses içeriğini SynthID ile işaretledi.

Google, Detector’ı ilk kez Mayıs 2025’teki I/O etkinliğinde duyurmuş, araç o tarihten bu yana bekleme listesi üzerinden medya profesyonellerine açılmıştı. Şirket aynı kontrolü bir süredir kendi ürünlerinde de sunuyor. Gemini uygulamasındaki doğrulama özelliği bu yılın Mayıs ayında Lens, Yapay Zeka Modu ve Circle to Search’e, ardından Chrome’a taşındı. Google, bu özelliklerin günde 1 milyondan fazla isteği yanıtladığını belirtiyor. Yeni web sitesi ise aynı kontrolü Google’ın yapay zeka araçlarını kullanmayanlar için de erişilebilir hale getiriyor.

SynthID Detector nasıl kullanılır?

Araç synthid.com adresinden ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Engadget’ın aktardığı bilgiye göre siteye Google, OpenAI ya da Apple hesabıyla giriş yapmak gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra kontrol edilecek görsel, video ya da ses dosyası siteye yükleniyor ve araç dosyada SynthID filigranı bulunup bulunmadığını gösteriyor. Google, en doğru sonucu almak için dosyanın elde bulunan en yüksek kaliteli kopyasının yüklenmesini öneriyor.

Filigran bulunduğunda ekranda “SynthID was detected” (SynthID tespit edildi) sonucu çıkıyor ve içeriğin Google’ın yapay zekasıyla üretildiği ya da düzenlendiği belirtiliyor. Site, içeriğin bu aşamadan sonra da düzenlenmiş olabileceği uyarısını da aynı ekranda veriyor. Videolarda ise görüntü ve ses ayrı ayrı inceleniyor.

Araç küresel olarak açıldığı için Türkiye’den de kullanılabiliyor. Ancak arayüz şimdilik yalnızca İngilizce sunuluyor ve Google, Türkçe dahil başka dillere ne zaman destek geleceğini açıklamadı.

Hangi yapay zeka modellerinin içeriklerini tanıyor?

Detector, Google’ın Gemini ve diğer modellerinin yanı sıra SynthID’yi kendi ürünlerine ekleyen iş ortaklarının içeriklerini de tanıyor. Google, Mayıs ayında Nvidia, OpenAI, Kakao ve ElevenLabs’in SynthID ortağı olduğunu duyurmuştu. Bugün itibarıyla bu şirketlerden OpenAI, Nvidia ve Kakao’nun içerikleri tespit edilebiliyor, ElevenLabs ise henüz desteklenenler arasında yer almıyor.

Şirket Durum Google Destekleniyor OpenAI Destekleniyor Nvidia Destekleniyor Kakao Destekleniyor Apple Yakında ElevenLabs Destek taahhüt edildi

Apple tarafında ise Apple Intelligence ile üretilen görsellerin yakında SynthID filigranı taşıyacağı belirtiliyor. 9to5Google, bu nedenle Apple modelleriyle üretilen içeriklerde tespitin ilk aşamada güvenilir olmayabileceğini aktarıyor. Destek geldiğinde araç, Image Playground gibi Apple özellikleriyle üretilen görselleri tanıyabilen ilk araçlardan biri olacak.

Listede Anthropic yer almıyor. Şirket Ağustos ayından bu yana Claude’un ürettiği metin ve dosyaları kendi filigranı ve C2PA köken bilgisiyle işaretliyor, ancak SynthID kullanmadığı için bu içerikler Google’ın aracıyla kontrol edilemiyor.

SynthID Detector’ın sınırları neler?

Google, sitenin genel bir yapay zeka dedektörü olmadığını ve yalnızca SynthID teknolojisini kullanan içerikleri algılayabildiğini açıkça belirtiyor. Bu nedenle filigranın bulunmaması, içeriğin insan eliyle üretildiği anlamına gelmiyor. SynthID kullanmayan bir araçla üretilen görsel, Detector’dan herhangi bir uyarı almadan geçebiliyor.

Araç bir içeriğin tamamen yapay zekayla mı üretildiğini, yoksa yalnızca yapay zekayla mı düzenlendiğini de ayırt edemiyor. Üstelik Engadget’ın belirttiği üzere filigranlar bazı durumlarda içerikten silinebiliyor ve şirketlerin farklı işaretleme standartları kullanması, her yapay zeka içeriğini yakalayan tek bir aracı şimdilik mümkün kılmıyor. Google da sitenin sık sorulan sorular bölümünde hiçbir sinyalin tamamen sağlam olmadığını, karar vermeden önce birden fazla veriye bakılması gerektiğini vurguluyor.

Benzer bir adım Meta’dan da geldi. Şirket, yalnızca kendi Muse Image modelleriyle üretilen ya da düzenlenen içerikleri tanıyan bir web aracını test ediyor. Google ise daha fazla içeriği tespit edebilmek için iş ortaklıklarını genişletmeye devam ettiğini belirtiyor.