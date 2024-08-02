Google Pixel 9 serisi Android 15 bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak

Google’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi için geri sayım artık başladı. Uzun bir süredir heyecanla beklenen Google Pixel 9 serisi modelleri 13 Ağustos tarihinde dünya çapında piyasaya duyurulacak. Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler cihazın tasarımı, teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi konularda pek çok ayrıntıyı gözler önüne sermişti. Tüm bu dedikodular genel anlamda kullanıcılardan pozitif yorumlarla karşılanmıştı. Fakat gelen son raporlar ne yazık ki serinin birçok hayranını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor.

Android Headlines’ın haberine göre merakla beklenen yeni Google Pixel 9 serisi kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemi ile çalışmayacak. Bunun yerine cihaz, şu an mevcut en güncel sürüm olan Android 14 yazılımıyla kullanılacak. Android 15’in yeni amiral gemisi telefonların çıkışıyla birlikte hayatımıza gireceği olasılığı pek çok teknoloji tutkunu tarafından heyecanla beklenen bir gelişmeydi. Ancak ne yazık ki bu beklentiler havada kalacak gibi görünüyor.

Elbette ki şimdilik bunun yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu vurgulamakta yarar var. Şirketten şimdiye dek bununla ilgili herhangi bir yorum gelmedi. Fakat söylentilerin doğru çıkması halinde Google ilk defa yeni amiral gemisi telefon serisini yeni işletim sistemi olmadan piyasaya sürmüş olacak. Şirketin gelenekleriyle ters düşecek bu durum, muhtemelen daha az ilgi çekici bulunması nedeniyle cihazların satışlarını da olumsuz yönde etkileyecek.

Android 15 ne zaman çıkacak?

Google’ın yeni amiral gemisi telefonları Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro Fold ve Pixel 9 Pro XL modelleri Android 14 işletim sistemiyle açılacak. Geçtiğimiz günlerde Android 15 işletim sisteminin son Beta sürümünün piyasaya çıktığı düşünüldüğünde, muhtemelen yazılımın kararlı sürümü için bir süre daha beklemek gerekecek gibi duruyor.

Google şimdiye kadar Android 15’in çıkış tarihi ile ilgili herhangi bir resmi tarih paylaşmadı. Fakat yine de tahminlere göre beklenen güncelleme Ağustos ortası ile Ekim ayı arasındaki dönemde karşımıza çıkacak. Güncellemenin herhangi bir şekilde Pixel 9 serisi lansmanına kadar hazır olmayacağı vurgulanıyor.

Geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıkan Google Pixel 8 serisi akıllı telefon ailesi Android 14 işletim sistemi ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Pixel 9’un yeni işletim sisteminden ayrı gelmesi şirket adına önemli ve negatif bir dönüm noktası olacak. Cihazların yaklaşık iki ay daha erken piyasaya çıkması, telefonların yeni güncellemeyi de beraberinde getirememelerine neden olacak.

Peki ya sizler Google Pixel 9 serisinin Android 15 işletim sistemi ile değil Android 14 ile çıkış yapacağı iddiasına ilişkin neler düşünüyorsunuz? Sizce bu durum yeni amiral gemisi telefonların satışlarını olumsuz yönde etkileyecek mi? Fikir ve görüşlerinizi bizlerle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.

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