Google Pixel 9 serisinin dudak uçuklatan fiyatları ortaya çıktı

Teknoloji devi Google çok yakında yeni akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin üst düzey amiral gemisi telefonları için geri sayım başlamış durumda. Geleneksel “Made by Google” etkinliği normal şartlarda yılın sonbahar döneminde karşımıza çıkarken, bu yıl şirketten sürpriz bir karar geldi ve etkinlik tarihi Ağustos ayına çekildi. Bir ay sonra gerçekleşecek olan organizasyon şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor.

Performans canavarı Google telefonları 13 Ağustos 2024 tarihinde kullanıcıların karşısına çıkacak. Saf Android işletim sistemiyle gelecek ve ileri seviye bir donanıma ev sahipliği yapacak olan modeller ile ilgili her geçen gün yeni sızıntı haberleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen son raporlar, Google Pixel 9 serisinin fiyatları hakkında akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar…

Google Pixel 9 serisi satış fiyatları belli oldu

Fransız bir haber kaynağı olan Dealabs’in iddialarına göre önümüzdeki ay piyasaya sürülecek Google Pixel 9 serisi fiyatları ortaya çıktı. Toplamda dört farklı modele ev sahipliğinde bulunacak olan akıllı telefon ailesinin fiyat etiketleri, dahili depolama alanı seçenekleri ve renk opsiyonları belli oldu.

Raporda yer alan bilgilere göre serinin standart modeli olarak karşımıza çıkacak Google Pixel 9 modeli 128 GB dahili depolama alanı seçeneğiyle 899 Euro’dan başlayan fiyatlarla raflarda boy göstermeye başlayacak. Obsidian, Porcelain, Cosmo ve Mojito renk seçenekleriyle listelenecek olan ürün, 256 GB’lık sürümüyle 999 Euro karşılığında elde edilecek.

Üst düzey bir donanımla karşımıza çıkacak olan Google Pixel 9 Pro’nun fiyatı 128 GB’lık sürümüyle 1.099 Euro’dan başlayan rakamlarla gelecek. 256 GB’lık model 1.199 Euro karşılığında satılacak. Daha fazla hafızaya sahip olmak isteyen tüketiciler için sunulan 512 GB versiyonu ise 1.329 Euro’dan elde edilebilecek. Cihazın renk seçenekleri Obsidian, Porcelain, Hazel ve Pink olmak üzere dört farklı seçenek halinde sunulacak. Yalnızca 512 GB’lık versiyonda pembe renk seçeneğinin (Pink) yer almayacağı vurgulanıyor.

Serinin en gelişmiş modeli olarak lanse edilecek Google Pixel 9 Pro XL olağanüstü donanımıyla adından sıkça söz ettirecek. Obsidian, Porcelain ve Hazel renkleriyle kullanıcılara sunulacak model 128 GB depolama seçeneği ile 1.199 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulacak. 256 GB versiyonu 1.299 Euro karşılığında satılacak. 512 GB’lık model 1.429 Euro’dan listelenecek. Son olarak 1 TB hafızaya sahip sürüm 1.689 Euro’dan elde edilebilecek.

Serinin tek katlanabilir telefon modeli olacak Google Pixel 9 Pro Fold Obsidian ve Porcelain olmak üzere iki renk seçeneğiyle tüketicilerle buluşacak. 256 GB dahili depolama alanına sahip model 1.899 Euro’luk dudak uçuklatan bir fiyatla karşımıza çıkacak. Serideki en pahalı telefon olan 512 GB’lık sürüm ise 2.029 Euro’dan alıcılara hitap edecek.