Google, Pinterest’i anımsatan yeni bir özellik getiriyor

Google Görseller, Pinterest'i anımsatan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Sınırlı sayıda kullanıcıyla test edilen bu yeniliğin çok yakında kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Google bu özellik ile birlikte kullanıcılara ilham kaynağı olmayı ve fikir aşılamayı planlıyor.

Pinterest kullanıcıları hem memnun, hem de belki bir nebze rahatsız edecek olan Google, bu popüler platforma benzer şekilde çalışacak bir özelliği kendi uygulamasında kullanıma hazırlıyor. Yeni özellik doğrudan Google uygulamasındaki yeni “Görseller” sekmesinde görünecek.

AndroidAuthority’nin haberine göre ilk lansmandan sonra kullanıcı kadın modası, yemek veya konut gibi en az üç konu seçiyor. Google buna göre kullanıcıya kişiselleştirilmiş bir görüntü akışı gösteriyor. Platforma gelen yeni özellik direkt olarak Pinterest’in akışını akıllara getiriyor.

Google, kullanıcılara ilham vermeyi amaçlıyor

Google’ın Pinterest benzeri yeni özelliği günlük olarak otomatik bir şekilde güncellenecek. Bu yenilik, insanların belirli konularda ilham ve fikir bulmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar bir görsele uzun basarak onu paylaşma, kendi koleksiyonlarına kaydetme, daha fazla arama için Google Lens’i kullanma veya akışlarına sığmazsa gizleme gibi çeşitli seçenekleri seçebilecek.

Teknoloji devi Google, arama sonuçlarında herkese açık görselleri kullanacak. Yani internette bir yerlerde bulunan görsellerden seçilecek.

Özelliğin hala geliştirilme aşamasında olduğu şu anki halinden de kolay bir şekilde anlaşılıyor. Test versiyonunda seçili konulara ilişkin görseller yerine farklı alanlardan rastgele görseller gösteriliyor.

Ancak Amerikalı şirketin, kullanıcının ilgi alanlarını ve seçtiği konuları daha iyi yansıtacak şekilde kendi algoritmalarını ayarlaması muhtemel görünüyor.

Ne zaman kullanıcılara sunulacak?

Özelliğin ilk olarak Google I/O’da tanıtılması planlanıyordu. Fakat ne yazık ki bu yenilik henüz kamuoyuna açıklanmaya hazır değildi.

Ancak Google’ın doğrudan uygulama içerisinde ilham alabileceğiniz görsel bir platform oluşturmaya çalıştığı ve bu sayede Pinterest gibi servislerle rekabet ettiği açık görünüyor.

Şirketin bu noktada avantajı ise doğrudan uygulamalarına entegre edilebilecek olması oluyor. Böylece ek uygulama yüklemeye gerek kalmadan kullanıcı erişiminin kolaylaşması olacak.

Google’ın burada genel konsepti kullanıcıların moda, yemek hazırlama veya ev dekorasyonu gibi görsel fikirleri doğrudan tanıdık Google uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde aramasını ve kaydetmesini sağlayacak bir yol sunacak.

Özelliğin kullanıcılara ne zaman geleceği henüz belli değil. Şirketten konuya ilişkin yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.