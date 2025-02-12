Google I/O 2025 tarihi belli oldu: Neler bekleniyor?

Google'ın yıllık geliştirici konferansı için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Google I/O 2025'in 20-21 Mayıs'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Etkinlikte yapay zeka, Android, web ve bulut alanında önemli duyurular gerçekleştirileceği söyleniyor.

Google’ın yıllık geliştirici konferansı olan Google I/O, Kaliforniya’daki Mountain View’daki Shoreline Amfi Tiyatrosu’na geri dönüyor. Merakla beklenen etkinliğin 20-21 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Heyecan uyandıran etkinlik, Google’ın teknolojinin çeşitli alanlarındaki en son gelişmelerini sergilemesi için mükemmel bir fırsat sunuyor. Yapay zeka, Android, web ve bulut alanındaki yenilikler ile ilgili birçok ilgi çekici duyurunun karşımıza çıkması bekleniyor.

Google I/O artık sadece bir etkinlik olmanın ötesine geçti. Geliştiriciler ve teknoloji tutkunları için inovasyonun merkezi haline geldi. Google’ın önemli yazılım güncellemelerini ve geleceğe yönelik stratejik vizyonunu açıkladığı anı işaret ediyor.

Konferansta sunumlar, derinlemesine oturumlar, atölyeler ve network kurma fırsatları yer alıyor. Katılımcılar, Google mühendisleri ve uzmanlarıyla doğrudan etkileşim kurma ve devam eden projeler hakkında birinci elden bilgi edinme fırsatına sahip olacak.

Google I/O 2025 etkinliğinden neler bekleniyor?

Google geçmişte yeni donanım cihazlarını tanıtmak için I/O’yu kullanmıştı. Bunların en dikkat çekeni de orta sınıf akıllı telefon ailesi olan Pixel “a” serisiydi. Ancak geçen yıl Pixel 8a‘nın farklı bir pazarlama kampanyası sonucunda erken tanıtılması ile bir istisna yaşandı. Şirketin gelecekteki Pixel 9a için de aynı stratejiyi benimseyip benimsemeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Etkinliğin açılış günü olan 20 Mayıs Salı günü uzun zamandır beklenen Google Keynote, ardından da Developer Keynote gerçekleştirilecek. Akşam programı, katılımcılara ilgi duydukları konuları daha derinlemesine inceleme fırsatı veren özel oturumlar, ürün tanıtımları ve tartışma anlarına ayrılacak. Geliştiriciler için ayrıca bir akşam etkinliği düzenlenecek ve bu etkinlik bir nevi network oluşturma fırsatı sunacak.

İkinci gün olan 21 Mayıs Çarşamba günü ise teknik oturumlar, atölyeler ve uzmanlarla doğrudan etkileşimlerle devam edecek. Detaylı program henüz açıklanmasa da online kayıtlar başladı.

Teknoloji devi Google etkinlikte bir dizi sürpriz duyuruyla karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yıl Gemini Live demoları gibi ürün lansmanları ve yapay zeka alanındaki gelişmeler yaşandı. Yapay zekanın bir kez daha merkezi tema olması bekleniyor.