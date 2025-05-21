Google Meet dil engelini kaldırıyor: Gerçek zamanlı sesli çeviri dönemi başlıyor

Google Meet'e gerçek zamanlı sesli çeviri özelliği geliyor.

Merakla beklenen yenilik ilk olarak yalnızca İngilizce ve İspanyolca dillerinde uygulanabilecek.

Toplantılarda adeta devrim yaratacak bu özellik ilk olarak Google AI Pro ve Ultra kullanıcılara sunulacak.

Teknoloji devi Google, popüler görüntülü sohbet platformu Meet için gerçek zamanlı sesli çeviri özelliğini kullanıma sundu. Kullanıcılar arasındaki dil bariyerini tamamen ortadan kaldıracak bu önemli yenilik, katılımcıların ne söylediğini anlamak ve başka bir dilde konuşma üretmek için yapay zekanın yeteneklerinden yararlanacak.

Google’ın yeni özelliği kademeli bir şekilde kullanıcılarla buluşturulacak. Özellik başlangıçta sadece ücretli aboneler tarafından kullanılabilecek. Öte yandan yalnızca İngilizce ve İspanyolca dillerinde çalışacak. Yakında dil seçenekleri arasında Türkçe ve çok daha fazlasının ekleneceği tahmin ediliyor.

Google Meet toplantılara devrimsel bir yenilik katıyor

Meet şimdiye kadar yalnızca konuşmaların transkriptleri için çeviri hizmeti sunuyordu. Kullanıcılar bu sayede diğer kişilerin söylediklerini altyazılarla görüntüleme şansına sahip olabiliyordu.

Kullanıcılarla buluşan yeni özellik ise ses tonunu ve konuşma ritmini anlayıp, çeviri yaparken bu özellikleri aktarabildiği için konuşmaları daha doğal hale getirebiliyor. Aslında tam bir dublaj sayılmaz. Zira orijinal konuşmaya göre hafif bir gecikme olduğu anlaşılıyor.

Engadget’ın haberine göre kullanıcıların hangi dili konuştuklarını ve hangi dili duymak istediklerini girmeleri gerekecek. Google Meet ses dosyalarının her katılımcı için uygun dillere çevrilmesi ve yönlendirilmesi işini yapacak.

Şimdilik bu özellik yalnızca İspanyolca ve İngilizce olarak sunulacak. Diğer pazarlarda bu özelliğe ne zaman erişilebileceği ise şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Çeviri yalnızca yeni AI planları için geliyor

Meet kullanıcılarına sunulan gerçek zamanlı çeviri özelliği şimdilik yalnızca Google AI Pro ve Ultra planlarının aboneleri için sunuluyor. Bilmeyenler için bu yeni abonelik seçenekleri ilk olarak dün akşamki Google I/O 2025 konferansının açılışında duyuruldu.

Google AI Pro, Gemini 2.5 Pro gibi daha güçlü araçlara erişim sağlayan AI Premium’un yeni adı olarak karşımıza çıkıyor.

Google AI Ultra abonelik seçeneği ise Gemini’de Veo 3’e erişim, video üretimi ve yeni muhakeme araçları gibi özelliklerin de yer aldığı yeni bir plan olarak lanse ediliyor.