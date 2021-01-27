Google Haritalar artık COVID-19 aşı merkezlerini de gösterecek

COVID-19 salgının başlangıcından bu yana birçok teknoloji devi, insanlara güvenilir kaynaklardan bilgi verme ve insan sağlığını koruma amacıyla yardımcı araçlar sağlama noktasında yeniliklere devam ediyor. Google da özellikle insanları doğru bilgi kaynaklarına yönlendirme konusunda çaba sarfeden firmalar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz Eylül ayında kullanıcıların Google, popüler harita servisi Google Haritalar’a yeni bir katman açmış ve bu katman üzerinden COVID-19 verilerini göstermeye başlamıştı. COVID-19 asılarının uygulanmaya başlanmasının ardından şimdi de kullanıcıların nerede COVID-19 aşısı olabileceklerini gösteren yeni bir özellik daha duyurdu.

Konuyla ilgili olarak Google CEO’su Sundar Pichai’nin yazdığı bir yazıda ilgili özelliklerin detayları paylaşıldı. Buna göre Google, arama sonuçlarında ve Google Haritalar servisinde COVID-19 ile ilgili verilerin ve yardımcı bilgilerin yanı sıra, kullanıcılara artık COVID-19 aşı merkezlerini de gösterecek.

Önümüzdeki haftalardan itibaren ABD’nin Arizona, Louisiana, Mississippi ve Texas eyaletlerinde kullanıma sunulacağı belirtilen yeni özellik, sonrasında diğer şehir ve ülkelerde de kullanıma sunulacak.

Kullanıcıların “COVID aşısı” ve benzeri kelimeler ile yapmış olduğu aramalarda çıkacak olan konum sonuçlarında, erişim gereklilikleri, randevu bilgileri, rota detayları yer alacak. Yeni özellik için çeşitli kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapan Google, bu verileri Boston Children’s Hospital (Boston Çocuk Hastanesi) tarafından yönetilen vaccinefinder.org, ilgili devlet kurumları ve perakende ilaç satışı yapan firmalardan sağlayacak.

Yapılan açıklamada ayrıca Google ve YouTube üzerinden insanlara COVID-19 aşıları ile ilgili doğru ve güvenilir kaynaklardan bilgi verilmesi amaçlanan “Get the Facts” isimli yeni bir kampanyanın da duyurulacağı belirtildi.