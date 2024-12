Google Gemini, Samsung telefonlarla entegre oluyor

Google Gemini yapay zekası sesli etkileşimi daha da sezgisel hale getiren bir dizi güncellemeyle şaşırtmaya devam ediyor. Google’ın yapay zeka hizmeti yakın zaman içinde, başlangıçta genel önizleme aşamasında olan Google Home için bir uzantı da dahil olmak üzere yeni özellikler ile karşımıza çıktı.

Google’ın sunmuş olduğu yapay zeka aracı Spotify, Mesajlar, Telefon, WhatsApp gibi uygulamalarla entegre edildi. Aynı zamanda zamanlayıcı ayarlama, fotoğraf çekme, flaşı etkinleştirme ve hatırlatıcı oluşturma gibi günlük görevleri basitleştiren bazı yararlı araçlar için platforma dahil edildi. Şimdi ise Google Gemini, Samsung akıllı telefonlarla uyumluluğunu güçlendirecek işlevsel bir yenilik sunuyor.

Gemini Utilities aracılığıyla oluşturulan hatırlatıcılar otomatik olarak Google Görevler ile senkronize ediliyor. Aynı zamanda Google Takvim’de de görünür hale getiriliyor.

Google ekosistemiyle güçlü bir bağlantısı olmayan Android cihazları kullananlar için bu bir sınırlama olabilir. Tam da bu ihtiyaçları karşılamak için Google, Samsung cihazların yerel uygulamalarıyla bir entegrasyon üzerinde çalışarak daha fazla esneklik sunmaya niyetli görünüyor.

Android Authority tarafından aktarılan bilgilere göre Google uygulamasının 15.49.40 Beta sürümü Samsung için yeni özelliklere referanslar içeriyor. Gemini, Samsung Galaxy cihazlarında yerleşik bir hatırlatma yönetimi uygulaması olan Samsung Reminders’ı desteklemeye hazırlanıyor. Söz konusu kod satırları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

<string name=”assistant_robin_extensions_discovery_samsung_banner_body”>Do more with your Samsung device. Gemini can now access popular services and apps like Samsung Reminders, so you can connect quicker to the features you love.</string>

<string name=”assistant_robin_extensions_discovery_samsung_banner_headline”>Get more done with Samsung apps</string>