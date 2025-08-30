Google Gemini, ChatGPT’nin çok kullanılan bir özelliğini nihayet getirdi

Google, yapay zeka asistanı Gemini'ye "Geçici Sohbet" adında yeni bir özellik ekledi.

Yeni özellik sayesinde kullanıcılar, sohbet geçmişine kaydedilmeyen, tek seferlik ve daha gizli konuşmalar yapabiliyor.

Geçici sohbetler, yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılmıyor ve 72 saat sonra siliniyor.

ABD’li teknoloji devi Google, yapay zeka asistanı Gemini için kullanıcı gizliliğini ön planda tutan yeni bir özellik sundu. “Geçici Sohbet (Temporary Chat)” adı verilen özellik, Android, iOS ve web platformlarında kullanıma sunuldu. Yeni mod sayesinde kullanıcılar, yapay zeka ile daha özel olmasını istedikleri ve geçici konuşmalar yapabilecek.

Geçici sohbet nasıl çalışıyor?

‘Geçici Sohbet’ özelliği, sol panelde yer alan noktalı mesaj balonu simgesiyle belirtiliyor ve kullanıcıların başlattığı sohbetlerin “Son Sohbetler” veya “Gemini Uygulama Etkinliği” bölümlerinde görünmemesini sağlıyor.

Google’ın açıklamasına göre, geçici konuşmalar yapay zeka modellerini eğitmek veya gelecekteki yanıtları kişiselleştirmek için kullanılmıyor. Bunun yerine, güvenli ve duyarlı etkileşimler sağlamak için 72 saate kadar geçici olarak saklanıyor. Bir Geçici Sohbet oturumu sona erdiğinde, kullanıcılar konuşma geçmişine erişimini kaybediyor. Bu durum, Gemini’yi özellikle tek seferlik sorular veya hassas konular için ideal hale getiriyor.

Bazı özellikler kısıtlandı

‘Geçici Sohbet’ modu bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor. Örneğin kullanıcıların kendi kişiselleştirilmiş yapay zeka uzmanlarını oluşturmasına ve kaydetmesine olanak tanıyan Gem’ler (Gems) çalışmıyor. Ayrıca bağlı uygulamalara ve hizmetlere erişilemiyor. Kişiselleştirilmiş yanıtlar da desteklenmiyor ve gelecekte kullanmak üzere bilgi kaydedemiyor ve yanıtlar hakkında geri bildirim gönderemiyor.

Şimdilik yalnızca kişisel hesap sahipleri için geçerli olan özellik, iş ve okul profillerini kapsamıyor.

Gemini’de geçici sohbet nasıl başlatılır?

Google’ın yapay zeka asistanı Gemini’de yeni eklenen “Geçici Sohbet” özelliği, sohbet geçmişinize kaydedilmeyecek, tek seferlik konuşmalar yapmanızı sağlıyor. Özelliği Gemini’nin internet sitesi üzerinden kullanmak için izlemeniz gereken adımlar oldukça basit:

Gemini uygulamasını açın. “Yeni Sohbet” seçeneğinin yanında bulunan “Geçici Sohbet” simgesine dokunun. Artık sohbet geçmişinize kaydedilmeyecek yeni bir konuşma başlatabilirsiniz.

Bu bölüme girdiğinizde, karşınıza ilk olarak şu uyarı geliyor: “Geçici sohbetler, Son Sohbetler veya Gemini Uygulamaları Etkinliği bölümünde görünmez ve modelleri eğitmek ya da deneyiminizi kişiselleştirmek için kullanılmaz. Size yanıt vermek ve Gemini’ın güvende kalmasına yardımcı olmak için geçici sohbetler 72 saat boyunca saklanır.”

Sohbetiniz bittikten sonra ekranı kapatmanız yeterli oluyor.