Google DeepMind’dan oyun oynayan yapay zeka: SIMA

Teknoloji devleri arasında yapay zeka yarışları devam ediyor. OpenAI ile başlayan AI furyası, günümüzde birçok büyük teknoloj firmasının ana odak noktalarından bir tanesi haline gelmiş durumda. Bu anlamda Google, yapay zekaya en fazla yatırımda bulunan şirketler arasında öne çıkıyor. Google DeepMind ekibi tarafından geliştirilen son çalışma ise oyun oynayan yapay zeka SIMA ile bizleri tanıştırıyor.

Google tarafından açıklanan bilgilere göre şirketin yeni yapay zekası SIMA, tamamen doğal bir şekilde hareket eden ve sanal ortamları tanıma yeteneğine sahip bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Karmaşık görevlerin altından başarıyla çıkan hizmet, eylemleri otomatik hale getiren bir çözüm oluşturuyor.

SIMA belirli oyunlarda test ediliyor

Scalable Instructable Multiword Agent (SIMA) adı altında karşımıza çıkan yeni yapay zeka teknolojisi, daha önceden belirlenen talimatları izleyerek insan davranışlarını birebir olarak taklit edecek. Şu anda Valheim, Goat Simulator 3 ve No Man’s Sky gibi popüler oyunlar üzerinde test edilmeye başlanan AI aracı, şimdiden etkileyici sonuçlar ortaya koyuyor.

Şimdilik ne yazık ki resmi çıkış tarihi belli olmayan araç, Google tarafından eğitilmeye devam ediliyor. Şirket bu araçla birlikte yapay zekayı açık dünya oyunları ile eğiterek oyun becerilerini geliştirmeye imkan sağlamak istiyor. Google’dan gelen bilgilere göre SIMA’nın halihazırda mevcut olan versiyonu ortamlarda gezinme, nesnelerle iletişim kurma ve konfigürasyon menülerini kullanma gibi 600’den fazla temel komutu başarıyla yerine getiriyor.

Gerçek zamanlı çözümler üretecek

Google’ın yeni yapay zeka çözümü tamamen gerçek zamanlı bir şekilde çalışacak. Tıpkı bir insan gibi hareket edecek olan AI aracı, oyunlarda zorlu bölümleri aşmak ve görevleri gerçekleştirmek için önemli bir rol üstlenecek.

Şu anda belirli oyunlar üzerinde test edilmeye devam edilen yapay zeka, Google’ın iddialarına göre eğitim almadığı bir oyunda bile uzman oyuncularla rekabet edebilecek kadar güçlü bir yapıya sahip. Fakat şimdilik maalesef ki Google SIMA ile ilgili bilgiler oldukça sınırlı durumda. AI aracının bilinmeyen senaryolara karşı ne kadar uyumlu bir şekilde hareket ettiği gibi noktalarda akıllarda hala soru işaretleri bulunuyor.

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